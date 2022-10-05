全國高級中等學校111學年度工業類學生技藝競賽，訂於111年11月22日至25日舉辦，主題為「臺灣111 群英匯臺北 Skills Power Up」，由臺北市南港高工承辦，並集結大安高工、木柵高工、松山工農、臺北職能發展學院及臺北城市科大等單位合力協辦，目前已召開多次協調會，而場地建置及各職種相關公告資料陸續完成整合；其中企業捐贈及產學人才媒合共有51家熱烈參與，技藝競賽期間參展廠商亦有20間登記參展，相關企業預聘及人才培訓網站平臺也陸續更新登錄中。

本次規劃中的突破與亮點，包括：設置裁判村，加強防疫管控與委員間橫向聯繫。頒獎典禮也租借南港展覽館2館7樓星光會議中心辦理，現場可容納全部來賓師生。競賽中結合「熊讚」吉祥物、授權路燈旗、捷運燈箱及彩繪車廂，全力行銷「技藝熊讚」。並落實節能減碳，發放大會專屬聯名版捷運悠遊卡，鼓勵參賽師生多搭乘大眾交通工具。邀請企業贊助金手獎得獎師生獎金、獎品與頒獎典禮摸彩獎金，期待以技會友，營造技職嘉年華會氛圍。

此外，並於競賽場周邊設置「未來科技展示場」，邀請本市國中學生參觀。為了提升選手操作安全，設置安全的比賽環境，尋求優質廠商贊助人身安全備品如耳塞、護目鏡、拋棄式口罩、護鞋等，宣導正確的勞工安全與衛生教育。 眾所矚目的111工業類學生技藝競賽，計有28個職種，由全國132所高級中等學校共984位選手參加，積極爭取172座個人金手獎與281位優勝名次之殊榮，歡迎大家蒞臨，共襄盛舉，為選手們加油打氣，為臺北Skills Power Up喝采！