由桃園市政府海岸管理工程處舉辦的「111年度桃園暑期青年海岸社區蹲點創生試辦計畫」，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生許育嘉、許哲偉，由系上老師林念鞍指導，透過暑期15天的蹲點行動，深入地方體驗文化，於眾多蹲點團隊中脫穎而出，榮獲「最佳服務獎」，接受桃園市長鄭文燦頒獎表揚，表現非常出色。

台灣海洋資源豐富，桃園市海岸線更長達46公里，蘊藏許多生物與景觀資源，包括許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬、海洋客家牽罟等極具保存價值的自然及文化資產。桃市海岸管理處鼓勵大學生前進桃園海岸，透過蹲點行動，使大學教育與海岸議題產生連結，推動社會企業及保育自然資源，讓桃園海岸永續發展。

龍華師生團隊前往社區進行深度蹲點，並與地方協會討論活動規劃。(照片/龍華科大提供)

在新屋區愛鄉協會(新屋石滬故事館)蹲點過程中，團隊需要每天拍攝影片及撰寫工作日誌；並在結束時，剪輯一部15分鐘以上的紀錄片，做為推廣地方文化使用。而為了海洋永續發展，師生參與規劃與執行具有環境教育意義之淨灘活動，並將海洋淨灘所回收的寶特瓶蓋(PP塑膠)，進行清洗、粉碎、融解、加壓，製成色彩豐富且獨一無二的回收塑膠磚，再藉由CNC雕刻機，為其進行切割加工，製作成實用有趣的環保商品，分享贈送參與淨灘活動的志工。

龍華師生前往海岸淨灘，期能建立完善的環境教育場域。(照片/龍華科大提供)

許育嘉對蹲點的過程表示：「人生有很多機會與選擇，能夠在今年暑假與老師同學一起參加本次活動，讓我相當珍惜，不但能夠將學校所學各種專業應用在實務上，也看見自己的價值，覺得能夠被社區需要，是值得開心的一件事。」許哲偉興奮地說：「地方夥伴都對我們很好，讓我們有回家的感覺，希望未來可以持續合作，這樣就可以經常回娘家。」

學生藉由海洋廢棄物製作各式環保商品。(照片/龍華科大提供)

林念鞍老師強調，實踐大學社會責任一直是學校發展重點，藉由「在地連結」與「人才培育」兩大核心，讓學生藉由蹲點創生活動，學會尋找問題與解決問題方法，不但能將學校所習得知識，在場域中獲得最佳驗證，亦可培養同學與人溝通及獨立自主能力。特別感謝桃市海岸管理處舉辦如此具有意義活動，新屋區愛鄉協會及新屋石滬故事館提供絕佳的平台與場域，期許未來有更多機會，為桃園46公里海岸線，賦予更多特色與亮點。

龍華文創系師生協助社區居民保存並推廣在地文化。(照片/龍華科大提供)

龍華科大文創系主任黃苾芬則指出，該系區分「商品設計」與「數位影音」兩大專業組別。在此次蹲點創生計畫中，正好能讓學生將其所學盡情發揮並學以致用，創造出許多具體成果，黃苾芬也鼓勵同學，積極參與校內外各項競賽活動，為自己的未來累積豐富經驗，創造最高價值。