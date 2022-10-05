南華大學圖書館館藏豐富擁有超過41萬冊圖書及2萬7千多種的視聽資料，而小說類圖書及劇情片是學生在閒暇之餘最常借閱的資料，包含許多由文字小說改編翻拍成影像的影音作品。為了鼓勵學生能更加了解原著小說與其改編成電影後兩者不同創作型式的差異，日前舉辦至10月2日截止的「書中自有電影院」活動，學生只要同時借閱翻拍成戲劇的書籍和影片，即可獲得手繪風格的精美小禮物或超商禮券。

南華大學校長林聰明表示，小說中的故事僅透過文字的敘述就能表現人物與情節，電影則必須經由演員、聲音、影像畫面及特效等技術表現，才能完成影音作品，此活動可以讓學生透過閱讀小說與觀看電影時，了解同一個故事劇情運用不同方式所呈現的效果與層次，藉以培養與激發學生更多的創意與創新思維。

圖書館館長賴淑玲指出，小說與改編電影雖是相同的故事，但卻是兩種不同的創作品，欣賞電影之前必須先拋開小說帶來的感動與美好，用另一種態度來看待改編成電影的作品，小說可以用文字敘述來表達主角的內心情緒，而電影則必須透過影像，用語言、動作、表情來表達內心的感覺。閱讀小說或觀看電影的順序，也會帶給讀者不一樣的感受。

活動讓學生透過閱讀小說與觀看電影時，了解運用不同方式所呈現的效果與層次，以激發學生更多的創意與創新思維。(照片/南華大學提供)

生死系詹同學分享說，開學不久就看到圖書館舉辦「書中自有電影院」活動，喜歡看電影及閱讀的她，便借閱了《最後14堂星期二的課》，平常很少會同時看同一部電影和小說，透過這次的活動，同時借閱影片及書籍，於是先閱讀小說，瀏覽劇情架構，接著再觀賞影片，看編劇是如何生動呈現小說中所敘述的經典畫面。同一個故事內容，透過小說與電影不同的呈現方式，可以發現個別的細膩度，原著小說呈現的故事情節會比影片更加完整詳盡，雖然僅透過文字敘述，但也能給予讀者很大的想像空間。而電影的影音效果則可以強化出文字作品中要表達的意境，各有不同的特色。參加這次活動從閱讀小說及觀看電影中，也讓自己學習到如何以不同的角度與思維看待同一件事情。

本次活動圖書館列出館藏中由書籍翻拍成影視之作品，包含《魔戒》、《格雷的五十道陰影》、《最後12天的生命之旅》、《博物館驚魂夜》、《以你的名字呼喚我》、《哈利波特》、《穿著PRADA的惡魔》等多部膾炙人口的著作及其影片，活動期間，同學們借閱非常踴躍，且獲廣大迴響，也掀起學生們同時借閱原著小說及改編電影影片的熱潮。