為了讓大小朋友對華江濕地生態有更深的認識，臺北市鄉土教育中心與老松國小，以及「社團法人臺北市華江溼地守護聯盟」、「中華民國水資源環境教育學會」自即日起至111年11月13日止，舉辦「小水鴨之華江戀情」特展。這是一場適合學童與家長，可共同觀賞、寓教於樂的展覽，歡迎有興趣的大小朋友來鄉土教育中心二樓特展室參觀。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，為加強學童對於在地自然生態之認識與瞭解，並讓大家體認「環境保護」的重要性，特別邀請臺北市華江溼地守護聯盟等單位共同策劃「小水鴨之華江戀情」特展，將華江溼地生態之美與民眾分享。自1983年起，華江濕地由候鳥生態保育區、雁鴨公園、野生動物保護區、野雁保護區，到「華江雁鴨自然公園」的發展歷程，更是一部見證臺北市華江溼地成為國際鳥盟重視的鳥類棲地之發展史，同時今年剛好也是「臺北市野雁保護區」成立25周年。

張欽鵬指出，本次展出內容分為三大子題，以大型彩色輸出展板呈現為主，藉由珍貴的影像資料，介紹「華江雁鴨自然公園」的地理位置與景觀生態。包括從「艋舺文化在華江」、「航照圖下的華江風水」，介紹河岸城市發展歷史與人文采風，和近年來濕地的範圍變化，以及週遭環境演變與生態榮枯問題。「華江昆蟲大進擊」、「華江的嬌客」、「華江野花園」等介紹濕地常見鳥類、植物與昆蟲等多樣性物種，也讓民眾進一步認識號稱「華江三美」的禾草芋蘭、球翅螽斯與小水鴨。此外，展場內也規劃網美打卡專區，透過精心布置模擬華江濕地情境，提供民眾拍照模擬體驗。

策展人華江溼地守護聯盟理事長李咸亨說，萬華，又稱艋舺，位於大漢溪與新店溪匯流處，下至淡水河，自清代以來即為重要的河港城市，人文薈萃、文風鼎盛、商業繁榮，同時，大自然也默默地在孕育美麗新世界。由於經年累月淤積大量泥沙，河川流速變慢，河岸逐漸形成一片廣大的沙洲濕地。這些沙洲濕地裡含有大量的有機質與腐質物，適合許多魚蝦與貝類在此生長，進而成為鳥類覓食理想的場所。有了穩定的食物來源，每到秋冬交替的季節，這裡就成為冬候鳥的棲地，其中也以雁鴨科鳥類最多。

華江溼地守護聯盟理事長理事長李咸亨為開幕來賓進行導覽解說。(照片/台北市教育局提供)

本次展覽期望透過豐富完整的圖文資料呈現，以一種大自然水岸開闊意象，展現華江初冬之生態戀情，並為即將於11月份開始舉辦的華江雁鴨季活動暖身。同時也期許展出內容能提升在地學童對環境教育的興趣，和增進附近社區居民對華江濕地前世今生的了解，進而重視濕地保育的永續工作，並喚起對華江雁鴨自然公園溼地環境的愛護，與珍惜自然資源的保育意識，透過公私協力的運作，齊力示範新型態的生態保育。此外配合本次展覽，「華江溼地守護聯盟」安排數場戶外導賞活動，課程全程免費，歡迎有興趣的民眾可以上鄉土中心網站下載報名表，並透過理事長李咸亨[email protected]信箱報名參加。

小朋友們專心參與活動。(照片/台北市教育局提供)

展覽自即日起至11月13日止，每星期二至星期日（國定假日休館），上午9時至下午5時，免費開放參觀。展覽期間參觀民眾須配合中心防疫措施，與人流管制入場的時間與方式，量測體溫，全程戴口罩，保持社交距離等。歡迎有興趣的大小朋友參觀。