新冠肺炎(COVID-19)疫情干擾全球人民生活，但依然澆不熄學校對於國際交流的熱忱。臺南市南新國中、安平區億載國小、東區崇明國小、裕文國小以及南區日新國小等5校辦理國教署「110學年度高級中等以下學校推動國際教育旅行課程發展計畫」，透過明信片、視訊專題發表、錄製影片等方式，與德國、日本、澳洲等國際友人或中小學進行課程交流，增進學生國際視野。

臺南市長黃偉哲表示，在全球化時代，城市、學校間的國際交流非常頻繁，儘管疫情未歇，但透過視訊科技設備仍然可以達到交流的目標。為了協助學生與國際接軌，臺南市近年積極推行雙語教育，讓學生面對國外友人能勇於表達想法、促進彼此的相互了解，樂見各校積極推動國際教育，期盼有更多的學校能帶領學生與國外學校、友人進行課程或語言的交流，為城市國際化扎下厚實基礎。

教育局長鄭新輝表示，各國間相互瞭解、尊重、欣賞，是每位公民應具備的基本素養，而這樣的素養必須從小培養，因此教育局積極推動國際教育，包括國際議題融入課程、建置雙語環境促進學校國際化，以及鼓勵學校推動國際交流等。另外，教育局也引進外籍英語教師、媒合國際志工，未來也將協助更多學校締結姊妹校，讓學生更具備國際移動力。

南新國中校長黃美芳表示，學校是與德國女大學生進行6次的視訊交流，該名女大生幾年前也曾到學校擔任一學年的志工。視訊前教師先介紹德國及常用的英語會話，在交流中讓學生瞭解並實際討論臺灣與德國文化差異，也藉由德國女大生的心理學專長，提供學生所遭遇難題時的相關建議，課程結束後學生們也很期待未來能有機會能實際探訪德國。

億載國小校長林志政表示，學校以明信片為媒介，與日本熊本縣學校進行一學期的交流，由欣賞日本文化之美，串聯至學校附近、學生熟悉的億載金城古蹟、臺江歷史演變、劍獅傳統文化等，瞭解兩國文化異同，一方面加強自我文化價值認同，另一方面也讓學童領略異國文化之美，透過一張張明信片，學生將臺南鄉土情懷傳遞給遠方的朋友，也邁向國際。

億載國小品嘗日本茶道的精神。(照片/臺南市教育局提供)

崇明國小校長王海秀表示，學校以澳洲作為教育旅行目標，發展SDGs保育及永續利用之深度學習課程，共6週課程，以專題發表、學習交流與兩國兩地之生態議題探討作為課程三大主軸，帶領學生從學校附近的巴克禮公園出發至澳洲新南威爾斯州悉尼公園進行深入探索，讓學生在認識不同國家之生態文化同時，深入了解生態環境變遷及動植物保育之相關國際議題。

崇明國小學生發表澳洲生物多樣性。(照片/臺南市教育局提供)

裕文國小校長陳彥宏表示，本次課程為期2個月，以打開學生的國際視野為主，介紹各國關注的重要議題，如水資源、文化交流、性別教育等，學校也積極以多元方式與各國進行文化交流，例如寫信給德國聖誕老公公，學校也加入iEARN國際交流平台，在聖誕佳節與農曆新年與來自各國的小朋友錄製影片、互道祝福，希望讓學生學習欣賞他國之美。

日本勝連小學與日新國小分享日本家鄉美食。(照片/臺南市教育局提供)

日新國小校長徐俊雄表示，日新國際教育旅行課程植基於優質的文化底蘊，從鹽埕文史出發，結合府城文化發展課程與教材，藉由探索在地歷史文化、家鄉飲食特色，利用景點專題發表、實境走讀導覽等活動，透過視訊方式與日本沖繩勝連小學進行一學年的文化交流。雖今年因疫情限制了實體交流，但仍希望未來能有機會帶領國際友人暢遊家鄉。