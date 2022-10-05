為持續朝2050年淨零碳排目標努力，臺中市政府110年訂定臺中市商場低碳認證辦法，今年率全國首度針對大型商場推動低碳認證作業，邀請臺中市商場踴躍申請參加，並邀請專家至各商場實地輔導，共有14家商場申請認證，其中6家商場以實施設置太陽光電發電系統、更換節能設備或燈具及建置能源管理系統等措施通過低碳認證，年節電量逾908萬度，碳排放量減少約4,600公噸，相當於32座中央公園年吸碳量。4日由臺中市長盧秀燕於市政會議上親自頒予認證獎牌，肯定此6家商場落實企業責任之努力。

盧秀燕表示低碳認證以再生能源、能源及用電管理、水資源利用等節能低碳措施為標準，111年度共14家資本額達3,000萬以上大型商場申請參加，其中6家商場通過認證，分別為「三中港奧特萊斯股份有限公司」(三井OUTLET MALL)、「遠東百貨股份有限公司台中分公司」(台中大遠百)、「廣三崇光國際開發股份有限公司」(廣三SOGO百貨)、「家福股份有限公司(台中文心分公司)」(家樂福)、「家福股份有限公司(台中豐原分公司)」及「特力屋股份有限公司北屯分公司」。

臺中市府與大型商場合作，市長盧秀燕表示，111年度共14家資本額達3,000萬以上大型商場申請參加。(照片/臺中市政府經濟發展局提供)

三井OUTLET MALL為全台最大太陽光電商場，每年可產生綠電加上能源管理，及逾2萬平方公尺之綠化面積，年節電量高達721萬度，年減碳量逾3,600公噸；廣三SOGO百貨則透過新設高效率冰水主機、空調設備增設變頻器、更新熱交換器老舊盤管及設置能源管理系統等，年節電量高達約77萬度；台中大遠百也於屋頂設置太陽光電，並採用更換節能LED燈具減碳措施、營業周邊綠美化且設置能源管理系統，協助即時掌握設備耗能有效管理企業用電情形；文心家樂福以使用LED照明燈具、大風扇取代空調增加對流等節能措施；豐原家樂福設置智慧水塔降低水質導電度提升冰機運轉效能及使用LED照明燈具等節能措施。6家商場年節電量逾908萬度，碳排放量減少約4,600公噸，相當於32座中央公園的年吸碳量。

111年台中市商場低碳認證。(照片/臺中市政府經濟發展局提供)

經發局表示，推動低碳永續城市需與各企業合作，今年度獲得認證的低碳商場，以「節電、節能、創能」多項減碳方式，展現臺中市各企業商場減碳意識提升，與市府同樣致力達成節能減碳目標決心、逐步落實ESG。期盼以通過認證商場作為臺中市企業低碳楷模，引領更多中小型商場加入綠能行列，協力朝2050年淨零碳排目標，打造「綠色商場」、「環境永續」雙贏局面。 (臺中市政府經濟發展局 廣告)