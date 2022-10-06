馬來西亞全國排名第二的拉曼大學，自2014年起與佛光大學簽訂姐妹校合約，雙方進行學術與師資上的交流。為了針對雙方合作交流方案重新議定合作方案，日前特別召開線上會議討論。今(5)日佛光大學特別邀請拉曼大學中華研究院黃文斌副院長到校訪察，盼雙方於日後交換、交流與合作等，有更多面向達成共識，為佛光大學學生拓展視野。

今日適逢拉曼大學中華研究院黃文斌副院長在本校進行訪問研究，也趁此機會與佛光大學人文、管理、樂活等學院院長，以及中文系、歷史系、宗教所、外文系、心理系、社工系、管理系、產媒系、文資系與管理系等系所，進行互動交流。

佛光大學何卓飛校長致詞。(照片/佛光大學提供)

何卓飛校長致詞時表示，佛光大學是佛光山所創辦的大學，由人文社會學科起家，奠定深厚的基礎，董事會對校務推動全力支持，面向人間佛教，佛光大學也極力促成學生海外學習，在海外交流上，也積極落實交流的內涵，期待未來有透過此次活動，深化兩校情誼外，也能夠實質讓其他院系能夠拓展合作與交流機會。

陳尚懋國際長在兩次會議中表示，非常重視與拉曼大學的合作，除了人文學院以外，未來也能擴大各學院與學系與拉曼大學實質合作，加大師生交換力道。拉曼大學國際長賴順安博士表示，佛光大學於2018-19年，由人文學院蕭麗華院長、中文系簡文志主任率領師生參訪拉曼大學，並參加中華文化學術研討會，並持續於2018年至2019年間派學生進行交換互訪的活動，由於疫情的限制，近年來活動轉往線上，未來期盼有更多實體交流。拉曼大學中華研究院院長張曉威博士也在會議中提出，除了人文學院與中文系，也歡迎本校其他學院能與拉曼大學合作。

拉曼大學中華研究院黃文斌副院長致詞。(照片/佛光大學提供)

黃文斌副院長也表示，自己多年前與佛光山及星雲大師建立了緣分，希望能夠促成兩校締結合約與實質交流，自己很佩服星雲大師能夠發起百萬人興學，為教育與培育人才無私奉獻。兩校就交換、交流、實習與雙聯學制等議題進行深入討論，讓兩校師生未來有更多交流的可能。