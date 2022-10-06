健行科技大學在校友總會前理事長許文南的促成下，日前邀請到了聲寶集團總裁陳盛沺、總經理許經朝及多位公司主管拜訪健行科大，並捐贈新台幣50萬元贊助健行科技大學籃球隊。

國內知名家電大廠聲寶集團一向熱心贊助體育與公益活動，近年來除贊助健行科大籃球隊、PLG等籃球項目外，從2018年起，陸續舉辦聲寶女子公開賽、秀菊盃長春邀請賽等高爾夫球賽，更贊助曾雅妮、張瑄屏等多位知名高爾夫選手，對於推動體育活動、善盡企業社會責任不遺餘力。

健行科技大學校長李大偉在贊助典禮上表示，聲寶集團由106年就開始贊助健行科技大學籃球隊的運作，近3年每年更提供新台幣50萬元經費，協助球隊運作，由於有這些贊助人的支持，健行科大籃球隊才能逐步的成長。李大偉也提到，健行科大以好學有禮為校訓，在球員的培養過程中，特別請教練團留意教導球員品德，強調除球技外，更應培養球品，品德好才能走得久遠，也相信有良好的品德，在任何工作崗位都能有表現傑出。

聲寶股份有限公司贊助健行科大籃球隊50萬元，左起為聲寶股份有限公司協理章巧薇、總經理許經朝、總裁陳盛沺、健行科技大學校長李大偉、凱創實業股份有限公司董事長許文南、健行科大校友總會理事長周元如。(照片/健行科技大學提供)

聲寶集團總裁陳盛沺表示，這幾年健行科大籃球隊成績非常好，受到大家的注意與肯定，聲寶集團秉持「取之於社會、用之於社會」理念來回饋社會，而運動能帶來許多正面的能量，同時藉由贊助健行科技大學籃球隊，拉近和民眾的距離。陳盛沺在致詞的最後也期勉健行籃球隊繼續努力，今年再將冠軍奪回。

健行科大回贈聲寶股份有限公司簽名球衣。(照片/健行科技大學提供)

健行科技大學是一所具有優良傳統與悠久歷史的學校，以「結合產業發展之實務教學型大學」為定位，培育具專業知能、人文素養與創意創新能力之社會中堅人才為使命，透過此活動，再創學校與企業合作的最佳典範。