(文/王雅芬)已邁入第六屆的「華文公關獎」以雙年會型式舉辦。十多年來，鼓勵並肯定許多優秀作品與公關從業人員，是雙年一次的盛會，也是傳播產業界重要的交流平台。每屆的華文公關獎皆邀請產業與學界賢達擔任公正評委，獎項在以華文為溝通基礎的台、港、澳、大陸與星馬等公關產、學界頗負盛名。本屆作品募集分為：「產業公關」、「長效公關」、「公關科技應用」、「個人獎」與「學生公關創意獎」等五大類，歡迎各屆優秀作品與個人送件參加，即日起至11月15日止，採線上報名方式，徵件辦法參閱第六屆華文公關獎徵件官網：https://tipra.bhuntr.com/ 。

公共關係的功能，無論在事件行銷、媒體公關、品牌聲譽管理、線上或線下活動等範疇，都展現公關對傳播所代表的重要性。而科技與疫後大環境的變化，主辦單位也看到公關科技（PR-Tech）的迅速發展，新媒體與科技應用，讓公關產業有更多樣貌與可能。「第六屆華文公關獎」呼應趨勢，與時俱進調整獎項，希望能鼓勵更多在近兩年間，擁有前瞻概念並在領域中展現卓越的作品參賽。「第六屆華文公關獎」頒獎典禮訂於2023年1月11日晚間假台北香格里拉遠東國際大飯店舉行，這是公關產業最重要的盛會，精彩可期。

第六屆華文公關獎【活動重要期程】

徵件官網：https://tipra.bhuntr.com/

線上報名：10月5日-11月15日

作品最終繳交：11月16日-11月30日

複決選評審期：12月01日-12月15日

頒獎典禮：2023年01月11日晚假台北香格里拉遠東國際大飯店舉辦