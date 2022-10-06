永平國小於今(10/6)日舉行「永平好食光-新建食育教室」啟用典禮，教育局張明文局長到場參與食育教室啟用揭幕儀式並體驗自製三明治的食育課程及認識永平國小推展食育的歷史沿革與發展脈絡，共同見證食育教育的重要里程碑。

近年食育逐漸成為重要議題，永平國小於100年設立新北市第一間食育教室，備有齊全的烹飪設備，並積極培訓志工及設計課程，培養「永平食育士」，以協同教學的模式協助校內食育課程的教學及實作帶領，並配合實施校內本位食育課程，提升學生食育素養。

永平國小唐永安校長簡介食育教室與課程的歷史沿革與脈絡。(照片/教育局提供)

校長唐永安表示，學校推動食育課程多年，為擴充整體食育教學空間及環境，第二間食育多功能教室啟用，打造溫馨教學場域，未來將配合MRT校本課程推動手做課程，為下一個階段的食育校本課程做更好的鋪墊，並期許食育士持續推廣食育教育，拓展孩子的學習視野，培養更優質的飲食素養。也由衷感謝工作坊游素珠老師，長期協助學校提升食育士的知能及技巧，同時引進財團法人福智文教基金會、里仁慈心等社會資源，襄助學校辦理食育課程，為食育教育奉獻極大心力。

永平國小食育DIY課程以推動蔬食減碳為首要，適逢食育課程推動12週年，將食育MRT(Meal飲食、Reduction減量、Treasure惜食)納入學校的本位課程及融入食育教學，針對幼兒園到小學六年級孩子分別設計不同的教學及實作課程，讓食育學習與孩子生活脈絡及情境契合，拓展各教育階段孩子的學習視野。

永平國小食育教室揭幕後合影。(照片/教育局提供)

在學校的用心經營下，孩子們對於食育課程有很好的回饋，5年級曾亞萱同學表示，自己最喜歡上食育課，可以和大家動手做料理，真的很有趣，食育老師也教我們要感恩惜食，學到愛就是把飯菜吃光光的精神；6年級嚴愷瑄同學也說，很期待上食育課，老師帶我們認識食材，也教我們動手實作，使用常見新鮮在地的食材，竟然可以做出美味且別具特色的餐點，像是彩虹飯糰、高麗菜煎餅等，都是很難忘的學習經驗，覺得很有成就感!

永平國小食育志工分享協同教學的經驗及感想。(照片/教育局提供)

教育局表示，近年新北推動在地食材、空盤運動及國際飲食教育等不同領域的食育課程，深獲正面迴響。藉由學校教導學童正確的飲食觀念，期許學童能自主選擇健康食物，吃出自我的健康。期待以永平國小做為食育教育典範，藉由互相學習、教學相長的方式，持續推動並拓展至其他學校，讓更多新北的老師、學子受惠，