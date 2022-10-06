臺南市政府教育局全國首辦天文素養競賽「鬥天機─天文達人擂台賽」，5日在忠義國小武德殿辦理初賽，由教育局主任秘書楊智雄至現場為參賽選手主持開賽，接連和小朋友互動發問模擬試題。競賽過程緊湊與趣味互動交織，計16支國小隊伍脫穎而出，勝出隊伍將於22日在南瀛天文館進行決賽，爭取最終榮耀及最高獎金15000元。

臺南市長黃偉哲表示，南市擁有臺灣中南部地區唯一的「南瀛天文館」，此次舉辦號稱天文界《一字千金》的「鬥天機─天文達人擂台賽」，突破過去天文教育學習型態，讓小朋友從競賽中體驗更多天文學習的樂趣，推動校園學習天文風氣，提升全市學童天文素養。

教育局長鄭新輝指出，競賽因疫情延期辦理，計有49支隊伍147位學生組隊參賽，選手來自於白河、後壁或原市區，參賽者須透過天文地理知識、空間視覺概念及臨場反應力，具備允文允武的特質與團隊合作默契，才能晉級22日在南瀛天文館舉行的決賽。

南瀛天文館長何秋蓮表示，「鬥天機」在初賽階段，選在市定古蹟忠義國小武德殿舉行，日式道館建築加上現場情境布置，恰如活動所述競賽意涵「文韜智取話星漢、武略力敵撼穹蒼」。歷經激烈競爭後，共16支隊伍晉級，其中以松林國小成績最為優異，參賽9隊就有3隊順利晉級決賽，鄰近天文館的二溪國小則派出1隊菁英，以高分晉級決賽。

鬥天機16強隊伍團照。(照片/臺南市教育局提供)

進入決賽的16支隊伍公布在南瀛天文館官網，晉級隊伍能獲得1000元基本獎金。決賽競賽型態會有書寫題、操作題、賓果遊戲，及與特殊功能卡片等趣味結合，考題範圍擴及天文觀測、理論發展、恆星與宇宙等深層天文領域，競賽張力更高，最有實力隊伍能在最終四強爭霸賽角逐最高的第一名獎金15000元。南瀛天文館歡迎各地民眾10月22日當天可以親臨決賽現場，一同感受「鬥天機」的擂台爭鬥氣氛！