教育部為嘉勉學生創新發明與創意設計的優異表現，10/5日下午於集思交通部國際會議中心5樓集會堂，由政務次長劉孟奇接見2021及2022年在烏克蘭、克羅埃西亞、波蘭、德國紐倫堡、瑞士日內瓦、俄羅斯莫斯科、馬來西亞及羅馬尼亞等地舉辦共9項，國際發明展金牌得獎學生。本次金牌得獎學生代表有65位參與活動，教育部期望激勵更多學生「用創意改造生活，用實作成就夢想」，以提升人類生活品質，促進社會進步。

教育部劉孟奇政務次長致詞勉勵同學。(照片/教育部提供)

2021至2022年臺灣青年學子在9項國際發明展中創佳績，共獲得160面金牌的肯定。獎項包括：2021年「烏克蘭國際發明展」榮獲金牌25面；「克羅埃西亞INOVA國際發明展」榮獲金牌13面；「波蘭國際發明展」榮獲金牌36面；「德國紐倫堡國際發明展」榮獲金牌2面；「馬來西亞ITEX發明展」榮獲金牌13面；2022年「瑞士日內瓦國際發明展」榮獲金牌7面；「馬來西亞MTE國際發明展」榮獲金牌13面；「俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」榮獲金牌36面；「羅馬尼亞EUROINVENT國際發明展」榮獲金牌15面。

劉孟奇次長接見國立雲林科技大學高宗彥同學。(照片/教育部提供)

因疫情影響，因此激發出許多創意巧思，以明道中學陳易廷同學研發的「不插電冷凍食品殺菌解凍板」為例，透過冷凍食物再解凍的過程中所產生的能源，利用導熱性良好的鋁金屬，引發「製冷晶片」反向發電，啟動紫外線LED燈，達到殺菌的功能；新竹市曙光女子高級中學國中部的李英綺同學研發的「外加式的門把消毒裝置」，結合有孔洞的門把套、用來吸收消毒液之軟性材質、與補充消毒液之補充瓶，讓使用者在扭轉門把時，可同步將消毒液擠出來消毒門把。換個角度觀察生活中的不方便，進而改進「發明」，就是從獨到的觀察角度與別具匠心的創意，調和出點綴生活的色彩。

教育部表示，感謝中華創新發明學會、台灣發明協會、台灣發明商品促進協會、德國紐倫堡國際發明展中華民國代表團及所有得獎學生代表，對於發明、創新的付出與努力。未來教育部將持續透過產、官、學三方合作，鼓勵作品商品化，並透過創新創業人才培育機制，結合產業資源，在地創新與創業育成，促進社會的經濟發展，也期待臺灣學生未來持續努力為國爭光，在國際舞臺上大放異彩！