教育部與法務部自97年起共同舉辦全國法規資料庫競賽，分為學生「法規知識王網路闖關競賽」及老師「全國法規資料庫創意教學競賽」2類，活動對象涵蓋全國國中及高中職（含五年制專科學校1~3年級）師生。本年度競賽活動現正進行中，其中學生闖關競賽初賽至10月25日止，歡迎踴躍參加。

活動除了鼓勵學生善用全國法規資料庫中的完整法律資訊，將法律融入課程學習及生活常識中，「法規知識王網路闖關競賽」更是學生檢驗自我法規能力的參考指標以及一展長才的舞台；另「全國法規資料庫創意教學競賽」則是引導教師利用此資料庫設計多元創意教案，讓教學更加豐富有趣。

為鼓勵各縣市政府教育局（處）及學校積極宣導學生參與，競賽特別設置「縣市政府教育局（處）推動成效獎」，以各縣市政府所轄國中及高中職學生合計人數分為三組，各組以國中組及高中職組學生合計參賽比例進行排名，頒發獎金及獎座；另設置「學校推動成效獎」，分別以「國中學生組」及「高中職學生組」參賽學生人數最多及參賽學生比例最高之前二名學校獲頒獎金及獎座。

國教署表示，總獎額超過54萬的第14屆全國法規資料庫競賽活動已開跑，鼓勵學校教職人員、學生踴躍報名參加，善用全國法規資料庫學習法律知識。