教育部為嘉勉學生創新發明與創意設計的優異表現，日前在集思交通部國際會議中心，由次長劉孟奇接見2021年烏克蘭、克羅埃西亞INOVA、波蘭、德國紐倫堡、馬來西亞ITEX及2022年瑞士日內瓦、馬來西亞MTE、俄羅斯莫斯科阿基米德、羅馬尼亞等九項國際發明展金牌得獎學生。

健行科技大學資訊工程系共有三位學生出席本次活動接受教育部頒獎表揚。第一位是黃聖凱同學以專題作品「社群化之監視訊息通知系統」，獲得2021克羅埃西亞國際發明展金牌與波蘭特別獎；第二位是藍永翔同學以專題作品「智慧型多功能校園保全系統」，獲得2021克羅埃西亞國際發明展金牌與加拿大特別獎；最後一位徐啟翔同學則是以專題作品「具一次性開鎖連結及社群化訊息通報功能之保全裝置」，獲得2022羅馬尼亞發明展金牌與克羅埃西亞特別獎。

健行科大國際發明展獲獎學生參加教育部接見典禮。(照片/健行科大提供)

三件專題作品的指導老師資工系陳維魁教授表示，讓學生透過實作解決日常生活中所面對的問題，可以讓學生深刻體會學以致用的感覺，並提升學習興趣，進而讓創意來改善生活，用實作來成就夢想。資工系主任左豪官教授則表示，健行資工教學主要的特色是輔導學生具備「完整資訊系統設計與實作能力」，透過專題實作課程，讓學生將在課程中所學習到的專業知識加以整合，藉由參加國內、外大型競賽來驗收實作成果。近年來資工系學生的專題實作，屢屢在國內外各項大型競賽中獲獎，代表健行科大資工系的教學方式，確實能讓學生具備進入職場所需的實務能力，讓學生畢業之後能立即與業界接軌，達到學用合一的效果。