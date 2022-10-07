【夢想淘心室】10/7日週五單元節目創時空，邀請大呷麵本家劉世欣董事長於節目中董事長分享，小時後的第一個夢想不是什麼當大企業家或是老闆，而是希望可以離開生長的地方~大甲，究竟是因為甚麼事情讓劉董事長，竟然把離開大甲當成了第一個夢想呢?劉董事長原是袖珍博物館副館長，又是如何打破傳統，不顧家人反對，用20萬元開始投入品牌新創，打造麵界LV的呢?所有的精彩內容歡迎收聽今日五點播出的創時空，打造麵界LV的劉世欣。
節目收聽入口:https://sndn.link/928campus/l37AzW
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