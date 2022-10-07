臺南市推動反毒教育自小扎根，新營國小及新民國小分別組隊參加由教育部國教署指導與國泰金融控股公司贊助辦理「2022年國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，榮獲國小四年級、五年級與六年級組冠軍。市長黃偉哲肯定新營國小今年首次參賽就榮獲國小四年級組冠軍，也恭喜新民國小於2021及2022年連續2年獲得國小五年級與六年級組雙料冠軍，成績斐然。

黃偉哲市長表示，有感於近年新興混合式毒品以各式精美包裝(如咖啡包)快速竄起，為防制毒品進入校園，市府鼓勵學校發揮創意，除了在既有課程教學之外，另透過多元化宣導，鼓勵學校積極結合民間力量及運用特色教材推動拒毒、反毒宣導，近年培訓校園反毒師資執行「班班反毒宣導」，更偕同南市毒品危害防制中心、警察局、教育部臺南市聯絡處，定期進行跨局處防制藥物濫用工作整合及資訊交流，建置吸食毒品熱點巡邏網，阻絕毒品進入校園。

教育局鄭新輝局長表示，反毒學科電競大賽是藉由趣味性的操作與介面，搭配課程內容與反毒議題，獲獎學生除本身有基本的學科能力及參與老師全心付出指導外，更重要是學生自主性的練習、討論與團隊合作精神，最終才能突破重重難關，贏得比賽勝利，增進防毒知能。

為防制毒品進入校園，新民國小師生積極參與相關課程，以增加防毒知識。(照片/臺南市政府教育局提供)

新民國小黃耿鐘校長表示，這是學校第三次參賽，有感此電競大賽可刺激學子從活動過程中增強「學科知識」和「毒品防制認知」，極富意義，決定今年擴大指導，邀請更多老師與學生參與，因此有五個老師組成指導團隊，三至六年級學生ㄧ路過關斬將，共18組隊伍晉級總決賽。

新營國小首次參加「2022年國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」就榮獲國小四年級組冠軍。(照片/臺南市政府教育局提供)

新營國小賴昭貴校長表示，透過電競遊戲提高學生學習動機，不僅複習學校功課還認識毒品知識，一舉兩得。獲得冠軍的魏子瑜及李宜臻同學分享，他們自組隊參賽以來，每天認真練習，增加自己對反毒和四年級學科題目的熟悉度，除了一起尋找答案，提升問題解決能力，也互相加油打氣，成為彼此最堅強的夥伴。