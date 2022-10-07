數位化時代，不僅改變人們的生活習慣，閱讀媒介與形式也打破傳統既有的框架，電子書的崛起，讓閱讀有了新方式，逐漸從紙本邁向電子化，南華大學為了鼓勵學生多加使用圖書館資源，善用豐富的電子書閱讀學習，開學即舉辦「E起來閱讀」電子書有獎徵答活動，讓學生們在國慶連假期間，可以不受空間限制，隨時隨地都可以閱讀電子書。

南華大學校長林聰明表示，數位閱讀素養的核心，即是希望學生可以利用科技工具，作為學習知識的幫手及系統性思考的建立。南華大學圖書館由創辦人暨董事長星雲大師命名為「無盡藏」，意指圖書館猶如無窮無盡的知識寶藏，錢財取之有盡，唯有知識與智慧取之不盡。因應數位化時代，近年來逐年提升電子書預算，以提供師生多元的閱讀資源，閱讀不再只能侷限在紙本書籍，更多了線上閱覽電子書的選擇，也不需受限於空間及時間，只要拿出手機或平板就能徜徉在文字之中 ，除了具便利性，也能落實無紙化、減碳的理念，並邁向淨零碳排永續發展之目標。

圖書館館長賴淑玲指出，校內目前擁有電子書286萬冊、電子資料庫185種，電子資源極其豐富。(照片/南華大學提供)

圖書館館長賴淑玲指出，校內目前擁有電子書286萬冊、電子資料庫185種，電子資源極其豐富。為了鼓勵學生多加使用圖書館資源，官網設有「電子資源整合查詢系統」，方便查詢電子書、期刊、報紙新聞和博碩士論文等電子資料庫，並另有「南華大學行動圖書館」APP，師生只需透過手機就可以進行借閲，打造24小時不打烊服務。近年在COVID-19疫情期間，電子書閱讀更蔚為風潮，根據借閱統計，學生最常借閱的電子書以商業財經、社會人文、心靈勵志、文學以及醫療保健等類別居多，足見南華學生廣泛涉獵各個領域的知識。

資管碩班二年級學生陳庭偉說，學校提供豐富多元的電子書很方便，在防疫期間不需到圖書館，只要線上借閱，就可以宅在家離線閱讀之外，也可以透過手機或平板電腦隨時隨地閱讀，更能利用搭公車的零碎時間，享受與閱讀的樂趣，而且借書期限一到即能自動還書，不用提著厚重的書籍到圖書館歸還，也不必擔心會逾期罰款，借閱電子書非常方便，也讓他越來越喜歡閱讀。財金系四年級學生陳昱宏表示，以往需要查詢資料時，都是親自到圖書館借閱書籍，自參加「E起來閱讀」活動之後，便常運用線上借閱，體驗閱讀電子書的便利性及樂趣。

學校提供豐富多元的電子書很方便，在防疫期間不需到圖書館，只要線上借閱，就可以宅在家離線閱讀。(照片/南華大學提供)

南華大學圖書館舉辦「E起來閱讀」電子書有獎徵答，即為電子資源使用推廣活動，學生只需線上正確填答Google表單就有中奬機會，豐富的獎品吸引不少學生參與，不僅能培養學生閱讀習慣，藉以增廣見聞，更大大提升校園的閱讀風氣。