今年從義守大學畢業的香港女孩梁凱熙，為了好好認識台灣，特地選在回香港前，完成100天的徒步環島旅程，並將過程紀錄成影片放置社群平台。10月7日是她這趟環島徒步的最後一天，她走回給她大力支持的母校義守大學，師長與學弟妹們特別在校門口列隊歡迎她回來，而曾經在途中，因為陪她走上一段路而結識的Michelle阿姨，也專程到校迎接她，場面溫馨感人，讓整趟旅程劃下完美句點。

義守大學全力支持學生實現夢想，不只在課業上鼓勵學生跨域學習、勇於嘗試，更全力支。(照片/義守大學提供)

梁凱熙是土生土長的香港人，四年前到臺灣讀書，為了在回香港前深刻體會臺灣，從6月30日起展開徒步環島，長達100天的旅程，足跡甚至前進綠島，上山下海還潛水，前前後後穿破4雙鞋。一路走來，有數不清的陌生人給予滿滿的關懷與愛，有人特地請假陪走，有人贊助物資；沿路的加油打氣聲未曾間斷，警察主動關心狀況，公車司機利用車上廣播系統大聲為她鼓勵，尤其遇到颱風與地震時，大家伸出援手幫忙，一幕幕情景，都是她這100天來最窩心、最動人的體驗。

因環島而相識的Michelle阿姨，今天也特別到義守大學見證梁凱熙實現夢想的一刻(照片來源。(照片/義守大學提供)

今天（7日）特別趕到義守大學迎接梁凱熙的Michelle，就是這趟環島行中結的緣。Michelle表示，當時開車行經屏東，看到一位小女孩推著推車，上頭裝了滿滿的行李，詢問之下知道梁凱熙正在環島，於是她把車停在路邊陪著梁凱熙走了大約3公里，當下，她就與梁凱熙約定在環島最後一天，要到義守大學見證實現夢想的這一刻。梁凱熙很感動Michelle兌現承諾，她說這就是這100天來最大的心得，臺灣最美的風景就是人情味。

從小在香港長大的梁凱熙，希望用臺灣在地人的視野，感受真實的生活樣貌，所以她在環島行程中，除了選擇走訪市場，探訪屬於民間的活力；也前往台東縣土坂部落，感受原住民文化。沿途中，梁凱熙走過南迴公路、蘇花公路、台26線，她說，以前都是坐車隔著玻璃看這些地方，現在用雙腳去體驗，看見的風景截然不同；不過，雖然東部的美景盡收眼底，但是上上下下的路段，都讓得自己推著行李推車的她大喊吃不消。

梁凱熙就學期間，曾獲得高雄市舉辦的遊程競賽冠軍，擅長影音錄製剪輯行銷旅遊景點，她也發揮專長，將100天的旅程拍攝影片放在自己經營的「小熙子遊台」社群平台上，不只有臺灣本地民眾因為看到她的影片，前往徒步地點，為她加油打氣；連香港的朋友也跟著她的腳步和影音作品，一起認識臺灣。

梁凱熙特別選擇母校義守大學為100天徒步環島的最後一站，感謝學校四年來的栽培與照顧。(照片/義守大學提供)

梁凱熙選擇母校為旅程的最後一站，她很感謝學校的支持，在環島的最後一哩路提供國際學舍住宿、在創客園區製作文創作品、義大摩天輪體驗、暢遊義大遊樂世界等，為旅程的尾聲增添樂趣。校長陳振遠表示，來義大求學的港生人數為全臺最多，梁凱熙求學期間表現亮眼，學校全力支持她實現夢想，希望能讓她對臺灣與義守大學留下美好的回憶；義守大學不只在課業上鼓勵學生跨域學習、勇於嘗試，更全力支持學生在課外活動的多元發展，尤其讀萬卷書更要行萬里路，從旅途中開拓的視野都是很棒的經驗與養分。梁凱熙走回學校是圓滿的象徵，因為義守大學是她在臺灣的開始，所以在返回香港前，她用徒步環島紀念自己與臺灣相遇，用自己的親身體驗，讓更多人看見臺灣的精彩。

影片精華片段提供：

https://drive.google.com/drive/folders/1-Jb6roF-NviAtKid9ecRdEqjDROf4Ot7?usp=sharing