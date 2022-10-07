台灣在中美洲的邦交國宏都拉斯、貝里斯與瓜地馬拉等三國駐台使節團，10月6日在中美洲經貿辦事處主任廖鴻達的陪同下拜訪東海大學，針對環境生態永續與數位資訊、教育資源等議題進行交流，盼未來能開啟多元學術、永續議題合作機會。東海擁有超過300所國際姐妹校，校園內的國際生上千人，大使們也特別探訪在東海大學就讀的6位該國學生，和他們一起分享在台讀書感想與生活趣事。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（左三）與就讀東海的該國學生贈送貝里斯名產給校長張國恩（右）。(照片/東海大學提供)

本次參訪團成員包括宏都拉斯駐台大使布羅格、貝里斯駐台大使碧坎蒂、瓜地馬拉駐台商務參事薩尼克、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達等人；東海大學由校長張國恩、副校長劉正、國際長廖敏旬、國際學院院長幸雅各及公關室主任黃兆璽等親自接待，並邀請楷健、費珊霓、白可磊、艾綺陽、李敏、關博文等6位來自這三個國家的東海學生，分享在東海大學就讀的收穫與成長。

來自貝里斯的費珊霓分享在東海大學就讀的收穫與成長。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，為呼應聯合國永續發展目標(SDGs)及響應台灣2050淨零碳排計畫，東海大學除了成立永續辦公室，更啟動Smart Zero Project，在校地內規劃三區進行智慧零碳排工程。此外，不開放外車入校以及校內行駛電動巴士，均為東海為地球生態永續盡力的展現。

宏都拉斯駐台大使布羅格表示，東海大學不僅致力於教育也致力於環境永續發展及創新，令人印象深刻；貝里斯駐台大使碧坎蒂說，過去在貝國是大學教授，很喜歡東海的校園氛圍，對於東海推動環境永續的用心，給予高度肯定；瓜地馬拉駐台商務參事薩尼克說，東海在數位課程及系統上都有很好的發展及應用，教育資源豐富多樣。三個國家的代表均異口同聲表示，期待未來雙方不論在教育或是環境永續上，都能有更多的合作機會。

中美洲經貿辦事處廖鴻達主任表示，東海大學在SDGs和教育上都有非常顯著的發展及表現，本次來訪的使節團三位大使，已佔台14邦交國大使代表近四分之一，皆期望將來東海與三個國家能在更多領域互助交流。