財團法人國際合作發展基金會舉辦的農漁產品加值研習班集合來自18國24位學員，日前到國立高雄科技大學水產食品系，體驗製作魚鱗膠原蛋白珍珠奶茶，了解如何將水產品加工過程中產生的副產品(例如魚鰭、魚鱗) 再利用。高科大水食系示範的魚鱗珍珠就是一個回響熱烈的創新產品，健康、無添加、無腥味，又富含膠原蛋白，學員大讚魚鱗珍珠奶茶好喝，廣受好評。

國合會農漁產品加值研習班學員於高科大體驗「魚鱗珍珠」實作課程。（照片/國立高雄科技大學提供）

為協助各國強化農漁產品加值創新概念，國合會舉辦農漁產品加值研習班，邀請各國負責制定農漁產品加值與實際執行相關計畫的中高階官員、農漁產品加工業界與農漁業機具業界從業人員，來台進行兩週的訓練課程。本次課程到高科大水食系體驗，從台灣國民飲料珍珠奶茶出發，結合富含膠原蛋白的創新副產品「魚鱗珍珠」，同時現場讓學員感受有魚鱗膠原蛋白的珍珠與一般珍珠製作出來的差異。並安排水產廢棄物的循環經濟運用講座，介紹如何以實驗室為單位，將研發技術開發為創新水產品，並將其商品化的過程。高科大水產食品科學系主任蔡美玲表示，水產品在加工過程中產生的大量副產品如魚鰭、魚鱗、魚骨等，透過加工處理後，研發成具有高附加價值且安全無添加的創新食品，不僅滿足當前健康飲食的風潮，也能落實永續循環的理念。高科大國際事務長劉文宏教授也非常歡迎友好國家的學員蒞臨高科大，在疫情過後終於能來參與實體課程，學習透過農漁產品的加值創新，創造產業的新商機。

水產品在加工過程中產生的大量副產品如魚鰭、魚鱗、魚骨等，透過加工處理，不但研發出健康無添加的創新食品，還落實永續循環理念。（照片/國立高雄科技大學提供）

來自墨西哥的María del Carmen Pelaez表示，此行來台有喝過台灣的珍珠奶茶，魚鱗珍珠跟先前所吃到的口感很像，很開心知道含有膠原蛋白的魚鱗珍珠可以讓皮膚更好。學員Maria說，實作課程總是吸引著她去嘗試不同事物，她也因此受到啟發，打算回到墨西哥之後，自己製作珍珠，甚至賣賣看，說不定會大賣呢！來自聖文森的Raynaldo Harold說，珍珠雖然不是他所習慣的口感，但覺得蠻不錯的。

來自18個國家共24位學員，在高科大水食系實習工廠體驗製作國民飲料珍珠奶茶，並感受有魚鱗膠原蛋白的珍珠與一般珍珠製作出來的差異。（照片/國立高雄科技大學提供）

來自巴拉圭的Dalma Dominguez則是非常喜歡魚鱗珍珠，雖然此次製作的膠原魚鱗珍珠是魚部位製成，卻不會有魚腥味，這讓她感覺到很神奇，嘗試做了兩回，甚至打包外帶。巴拉圭學員Miuriel Celia Bendlin覺得最棒的是，學校能夠自行再運用食材，發想製作不同的食物，還能讓學員一步一步嘗試做出成品的感覺，非常喜歡。

為協助各國強化農漁產品加值創新概念，國合會舉辦農漁產品加值研習班，邀請各國負責制定農漁產品加值與實際執行相關計畫的中高階官員、農漁產品加工業界與農漁業機具業界從業人員，來台進行兩週的訓練課程。（照片/國立高雄科技大學提供）

因應不同飲食習慣，有些學員參與素食組的實作。來自沙烏地阿拉伯的Anwer Alazwari分享，一開始對銀耳感到好奇，實際做出成品後，同組的穆斯林學員對銀耳珍珠的接受度很高，這個原料讓他們感到非常驚奇。本次國合會的培訓課程，除了落實國際間的交流、透過實作讓學員體驗魚鱗膠原蛋白珍珠，也協助學員學習到專業知識和永續循環理念。