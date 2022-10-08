陸委會7日晚間舉辦國慶晚宴，陸委會主委邱太三、副主委邱垂正、財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長杜嘉芬、澳門臺商聯誼會會長簡廷在、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳及港澳台商、公協會代表連袂出席。

餐會主辦陸委會邱太三主委邀請簡廷在代表澳門台商致詞，簡廷在感謝政府在疫情肆虐期間全力照顧台商，讓「鮭魚返鄉」再創台商回台開創事業「第二春」契機，他以自己親身體驗見證事在人為。

簡廷在（右2）與陸委會主委邱太三（右3）、副主委邱垂正（左2）、財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長杜嘉芬（左1）等嘉賓共識切國慶蛋糕。（攝影/王雅芬）

簡廷在致詞時表示，疫情無情、政府有愛！在疫情衝擊下，全球及主要國家經濟因通膨走高、下行風險增加，台灣經濟活動仍然能量十足。在110年第4季經濟成長率為5.32％，今（111）年第一季成長率到3.76%創造歷年新高，不僅展現出台灣的經濟實力，更驗證了台灣企業的高度應變能力，危機即轉機再化為商機！

其次，隨著高科技與文化結合應用，成為傳統產業的加速器，並能將跨產業的資源整合，創造產業加值效益最大化。在全球2050淨零碳排的競時賽，台灣面臨能源永續、ESG、環境、社會、治理的新耕資源等挑戰的同時，也開創台灣邁向全球循環源能經濟新契機。

第三，今年5月16日拜會總統時，簡廷在當面向總統報告：全球台商在外過去三、四十年來深耕在地國經濟發展，造就社會經濟繁榮，累積豐富經驗，積蓄畢生精力，希望在退休之際，能夠再為台灣這片綠能大地一起打造台灣ESG、數位經濟、元宇宙、現實與虛擬世界，創造無煙囪經濟，更可預期將遠超越實體經濟的增值規模。

111年陸委會國慶晚宴於10/7日晚間盛大舉行，現場同時有弦樂演奏。（攝影/王雅芬）

疫情期間返台成立環球國際文創公司、投資台灣ESG未來城、導入E化生活科技的簡廷在會長認為「宜居的智慧之城，將是台灣經濟發展轉型的關鍵」台灣高科技已帶動5G發展趨勢，也帶動ESG 未來城、智慧之都，文化與科技融合發展，台灣未來將成為全球ESG未來城的循環經濟新典範。

簡廷在於陸委會國慶晚宴以台商自身在海外長期打拼經驗，致詞十矢志貢獻心力再深耕台灣，暢談打造「未來城」，希望理想獲得共鳴，大家攜手協力種下夢想的種子！