新聞主播出身的台北市議員王欣儀，在問政時能言敢言，為民喉舌、監督市政、把關納稅錢、替大安、文山區爭取建設福祉，多年來累積的努力被支持者封為「俠女」，但鮮為人知的是，在政治工作背後，王欣儀其實是一個單親媽媽，對於母兼父職的辛苦，她完全能夠懂得所有爸媽們的心情與期盼，長期在地方上服務也被稱為「機器人媽媽」。

王欣儀回顧自己親手把兒子拉拔到今年18歲高中畢業的這段過往，首度吐露了箇中甘苦，包括當她發現原本乖巧的兒子突然在3歲後開始變得非常好動且易怒，在經過醫生診斷評估後，開始陪著兒子參加各種早療課程，因為自己曾走過，造就她願意長期投入時間與精力，不辭勞苦的關心各學程的教育問題、協助弱勢家庭的主要原因。王欣儀表示女性從政、民代生活每天都是超人行程，百忙中為了強健孩子的體魄，她咬牙堅持餵母奶到3歲，甚至在每天晚上跑完行程後，也堅持趕在孩子睡覺前回到家唸床邊故事。

王欣儀難得與兒子同框出席活動。(圖／王欣儀辦公室提供。)

說起過往，當兒子在3歲之後原本乖巧的孩子突然開始變得非常好動，易怒受挫力差，朋友甚至跟她說「看妳帶一個像我們帶3個」，那時王欣儀還笑著對自己的兒子說「我怎麼像生了一條蟲，動個不停啊！」，但其實自己內心當下也浮現了一個心酸問號。

於是在兒子5歲的時候帶他去醫院做過動評估，在醫生建議下先上一些早療課程。於是開始了各種各樣全方面可以幫助小孩的課程，雖後來醫生判斷他不算過動兒，但仍然一路上陪伴到他進入國中。在國小6年級時，因緣際會地參加了由家長自發組成的機器人工作室，透過有比賽經驗的大小孩帶著小小孩，從此她也展開了帶著孩子們參加全球前三大世界盃機器人賽事「World RoboCup junior 」征戰國際之路。

看著自己的兒子從小六到高三，每個週末都要到工作室研發、演練，比賽前更是日以繼夜，王欣儀說，孩子們每年暑假到各個主辦國家參賽，從隊員到隊長，從初階到高階，要有吃苦耐勞的恆心毅力，才能在激烈競爭中多次拿下「世界冠軍」，為台灣爭光。

今年王欣儀的兒子高中畢業，錄取了美國名校，準備主修電腦科學。許多人會問她，為何妳身為如此忙累的優質民代，還能把孩子教育得這麼好？其實她覺得自己是運氣好，再來就是以身作則、用愛用心澆灌陪伴，也是因為這樣的背景與心境，所以她長期以來不辭勞苦關心各學程的教育問題、推廣STEM數位教育，幫助許多弱勢家庭，為家長與教師們發聲代言，期望自己在政治工作上能夠成為大家背後堅實的後盾。

王欣儀關心長者不遺餘力。(圖／王欣儀辦公室提供。)

出身公教家庭的王欣儀，因父母工作的關係，由奶奶爺爺帶大，雖然老人家現已過世多年，但她認為，正因為長輩們無私的關愛，養成她能把小愛轉換為大愛，擁有愛人的能力與動力。 現在她的座右銘是「愛，就是從別人的需要中，看見自己的責任！」

她在擔任黨團書記長任內，重啟擱置多年無法成功的「重陽禮金致贈自治條例」，王欣儀表示，歷經萬般努力溝通說服的過程，終於在議會順利主導通過完成，但後續又被柯市府百般阻撓抗拒，但關關難過關關過，最後終於在法理上堅定捍衛，強力要求市政府編列預算，總算可以在明年恢復發放。有了法源，未來不管任何人當市長，都不能再隨意取消，同時，老人關懷據點、共餐等福利，一樣不會少，日照長照、喘息服務等，她也都會持續監督爭取。

對於常有求助無門的弱勢民眾或是焦急無力的爸媽們前來陳情，

王欣儀表示，也正是因為支持者與民眾對她的期待，所以她要求自己與服務團隊，每一個求助的人，每一個陳情反映，都要以最快的效率想方設法來協助，盡力做到使命必達，所以這些年下來她漸漸就開始被冠上了「俠女」的稱號。

對於從新聞主播轉換到民意代表的身份，王欣儀媒體人的性格與特質仍在，她隨時反映民意，常在臉書針砭時事、發新聞揭露弊端，自己是以理性問政，但對的事絕對戰鬥到底，無論之前的萊豬、核食等食安問題、公投等，她也是義無反顧帶頭抗遊行與質詢。

她以校園生活為例指出，除了把關營養午餐、配置足額營養師，在疫情期間，她也協助捐贈百萬元洗手乳，發送所有班級足額酒精消毒乾洗手，其他像是洗手台一定要有肥皂或洗手乳、廁所要有衛生紙、垃圾桶全改為有蓋式，這些看似細節的事，卻是攸關學生孩子們衛生健康的大事。總之只要對的事俠女必定全力以赴。