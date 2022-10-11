5G行動通訊時代來臨，為了因應產業快速發展，龍華科技大學攜手稜研科技，開辦「高速傳輸電路之設計及量測」培訓課程，透過相關專業訓練，培育5G技術所需實務人才，並協助青年掌握5G產業發展契機，提升職場黃金競爭力，成為業界搶手人才。

龍華科大學術副校長陳逸謙教授表示，因應5G技術日益成熟，高速傳輸電路之設計及量測益發重要。而當天線載波頻率提高，天線尺寸縮小，MIMO（Multiple-Input & Multiple-Output，多輸入與多輸出）技術以及波束成形技術，在未來5G行動通訊系統毫米波頻段中，將發揮重要作用。

龍華科大攜手稜研科技，協助青年掌握5G產業發展契機。(照片/龍華科大提供)

陳副校長指出，隨著射頻元件用量提升， 5G毫米波天線模組設計將是一項挑戰，其MMIC構裝位置、封裝材料、封裝尺寸、錫球尺寸、錫球分佈與電路佈局，都將直接影響毫米波天線輻射效率、輻射場型等特性。為達到良好的毫米波天線模組設計，需借助微波模擬電路與電磁波模擬軟體，並同時考量模組構裝時的干擾與效應。龍華科大「(5G)行動通訊模組測試與調校類產業環境實作基地」，則能提供完善設備供學員進行上課及模擬實作測試。

參訓學員透過相關專業訓練，為自己職場履歷加值。(照片/龍華科大提供)

稜研科技大中華區商務總監楊智程表示，企業與學校一起深度合作培育人才，除了讓學員進階學習知識外，更進一步透過教材操作實驗，化理論為實務，強化人才養成的完整性。

培訓課程內容，上午將由稜研科技FAE應用技術部門黃翔瑞主任應用工程師，講解「波束切換陣列天線系統」及「波束切換陣列天線系統量測實驗」；下午則由稜研科技研發部副理吳俊緯博士，講授「高指向性天線形式」及「毫米波陣列天線設計與模擬等實務訓練」，並指導學員在 (5G)行動通訊模組測試與調校類產業環境實作基地進行實作。

學員在龍華科大(5G)行動通訊模組測試與調校類產業環境實作基地，進行實作。(照片/龍華科大提供)

此次培訓課程的參訓學員非常踴躍，包含星河半導體、台灣軟電公司、和碩聯合科技、捷智科技、FSP全漢實業等主管及工程師

，以及龍華科大電機系師生參與研習。學員們均已具備天線設計基礎概念及熟悉或使用過HFSS軟體，並在課程中藉由實務操作，建構實務導向學習方式與技術能量，有效提升產業人才專業職能與職場競爭力。