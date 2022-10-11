自閉症學生常因人際互動及社會技巧困難，產生社會適應的問題，臺南市政府教育局特舉辦「桌遊在自閉症類群學生的引導帶領應用」研習活動，邀請心理師何采諭帶領巡迴教師探索以桌遊引導自閉症學生，學習正向人際互動。市長黃偉哲表示，只要善用方法，桌遊可運用於教學，期待教師增能後引進教學現場，為教育帶來改變。

教育局局長鄭新輝表示，為維護身心障礙學生受教品質，讓臺南市特教教師更能有效幫助特教學生，教育局持續舉辦增能研習，提升教師專業能力及專業態度，期望教師在新學期能將桌遊活動深度融入教材，並期許未來能帶領自閉症學生發展自己的桌遊，也邀請同學加入自己所設計的桌遊，讓自閉症學生主動提升人際互動，享受正向人際關係所帶來的快樂與幸福感。

何采諭心理師表示，「玩」是人的天性，自己帶領教育場域小團體活動的經驗，發現透過桌遊活動，不但能快速與學生建立良好的信任關係，也能從輕鬆有趣的遊戲過程，引導學生學習觀察他人或自己的情緒行為反應，進而主動調控自己的應對態度，獲得正向人際互動的成就感，學習與同儕共好，增強彈性調整的能力。

參與研習的巡迴教師對於這場研習活動給予極高肯定，巡迴輔導教師陳奕君表示，自閉症學生有固著特質、缺乏彈性，因此無法適應日常生活的改變，桌遊活動可以帶領學生體驗自己，在過程中因遊戲規則而必需改變自己的歷程，並學習將此經歷的帶入生活中的應用。黃秀芬教師也指出，選擇合適的桌遊，對於不會表達情緒及心事的學生，可以引導學生說出自己的感受與想法。謝坤憲教師分享，未來可以選用適合的桌遊融入原本的辨識情緒教學活動中，將課程活動變得更有趣，讓學生在遊戲中學習合作與表達。