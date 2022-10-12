夢想淘心室本週三單元【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到伊林知名模特兒，同時也是出演多部戲劇與廣告影片作品的男演員-吳珝陽。他在節目中分享自己在高中之前因為長得太清秀而被欺負，開始對自己的外貌感到自卑，很難想像如今身為偶像明星的他竟因為長得清秀，而感到挫折。珝陽在節目中堅定的用「不因每次的失敗而失落」，這句話勉勵自己與愛護他的聽眾，正能量全力的往夢想前進。

吳珝陽畢業於淡江大學建築學系研究所，他分享自己完成學業才全力投入演藝工作是對自己與父母期望的必要努力，但他認為學業只是過程並非他最想達成的夢想，他將夢想放在更廣大、更有挑戰性的目標，希望可以在演藝圈發光發熱，讓更多的觀眾看到自己，愛唱歌的吳珝陽也在節目中清唱一小段歌曲，並分享自己理想型女友的三大要點，想知道貓系暖男的理想型是什麼嗎?就不要錯過週三下午5點的【曉宇宙~曉曉問大大】

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