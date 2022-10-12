玄奘大學於10月11日於雲來會館舉行「捐贈印度安貝卡博士紀念公立學校校車儀式」，由校長簡紹琦博士特別邀請捐贈人到場參加捐贈儀式，安貝卡公立紀念學校（DBRAM）校長法仁法師（Ven. Dhammanag）接受所捐贈之校車。

玄奘大學安貝卡思想與實踐研究中心主任黃運喜教授、佛陀教育基金會董事長密寶法師、法輪禪寺住持隆門法師、慈隆僧學院院長印謙法師、南普陀圓通寺住持眾慧法師、中華品德教育推廣協會名譽理事長明毓法師及現任理事長眾印法師、僧伽主委菩提法師、國際主委法竺法師、台灣密嚴之光學會理事長賢善法師、金鐘道場住持道果法師、大千出版社社長梁崇明居士、彭立、林語恩、林鳳梅、黃寶梅、黃寶敏、連惠從、黃建欣、李仕柏、陳愷妤等居士，以及校內教授師長們連袂出席觀禮。

簡紹琦校長贈送校車（以圖片代替實體）給法行校長。(照片/玄奘大學提供)

貝卡博士紀念公立學校位於印度卡納塔克邦，是非政治性且非營利機構，承諾提供資助農村佛教的發展。提供高質量的教育給低收入家庭教育兒童，使他們能夠發揮潛能，把生活轉往佛學教育。為了讓學生省下走路的時間，及安全到達學校準時上課，於半徑25公里以內，位在偏遠地區的8個村莊，校車是最急需的交通工具。

玄奘大學安貝卡思想與實踐研究中心，是以「人權革命之父」印度的安貝卡博士為該中心研究對象。對於印度的種姓制度下被打打壓的「賤民」人權，安貝卡博士一生都在平反之路奮鬥，是勇於公開焚燒長期桎梏印度人民《摩奴法典》的第一人，帶領達利特（Dalit）走出不平等對待的陰影，安貝卡他的思維與行動，讓達利特們看到未來的希望。

教育是百年大計，此次校車捐贈對安貝卡博士紀念公立學校的意義非凡，表示台灣佛教看到了印度佛教復興的未來，這些幼苗都是印度佛教復興的種子，他們將來散播在印度各地，甚至其他周邊國家，到各地去弘揚佛法。更期待這些學生畢業後到玄奘大學繼續深造，希望有更多的資源幫助他們站起來，將佛陀的教育再度回到故鄉的土地上，繼續發光發熱照亮全世界。