新北市111年語文競賽12場區、市賽圓滿落幕，共5,780位各校語文好手參與角逐，決選出各類組前三名共349人。今(12)日於裕民國小舉辦新北市語文競賽市賽頒獎典禮，由教育局長張明文表揚獲獎競賽員，並勉勵各校老師對於語文教育的努力及付出。

教育局表示，語文競賽為語文界一大盛事，競賽項目分為演說、朗讀、作文、寫字、字音字形及今年度新增的本土語文讀者劇場等6項，競賽語別分為國語、閩南語、客家語以及原住民族語16族語，參賽者涵蓋國小、國中、高中、教師及社會組共5組。新北市於9至10月辦理9場分區賽及3場市賽，共選拔出245位各類組語文好手，將代表新北市於12月至新竹市參與全國語文競賽，爭取榮耀。

語文競賽為語文界一大盛事，競賽語別分為國語、閩南語、客家語以及原住民族語16族語，參賽者涵蓋國小、國中、高中、教師及社會組共5組。(照片/教育局提供)

榮獲寫字項目國小組第一名昌平國小魏以晴同學分享，自己從小就學習書法，一開始覺得寫書法是一件很辛苦的事，但自己開始在多個比賽獲得第一名佳績後，漸漸有了自信心，在這過程中讓她學到了「妥善利用時間」，只要把握零星的時間練習，滴水可穿石，累積下來就能有所進步。

金山高中於今年原住民族語各項目競賽獲獎最多，該校原住民族藝能班學生10人參賽，總計7人獲獎，包含4位第一名、3位第二名，皆將代表新北市參加全國賽。校長陳玉桂表示，特別感謝族語老師們，在放學後的夜晚不辭辛勞地指導學生，為的就是希望學生盡可能深入學習與傳承族語，老師們的教育大愛與傳承族語文化精神令人動容。

金山高中於今年原住民族語各項目競賽獲獎最多，該校原住民族藝能班學生10人參賽，總計7人獲獎，皆將代表新北市參加全國賽。(照片/教育局提供)

榮獲賽夏族語朗讀高中組第一名的金山高中朱凱倫同學說，自己是一個在都市長大的孩子，對自己的文化及部落非常陌生。但透過族語朗讀，逐漸增加自己的文化認同感。該校勇奪泰雅族語朗讀高中組第二名的林懷恩同學表示，自己是來自宜蘭南澳碧候部落的小孩，最難忘穿著南澳地區的傳統服飾時說著b’ala話時的那份驕傲!

教育局長張明文表示，語文是所有學科的基礎，更是影響孩子溝通及表達的學習關鍵。新北市多元推動各語言教育，重視閩客及原住民族語傳承，積極培育語文人才，而語文競賽正是孩子展現平時語文學習成果最好的平台。期許代表隊選手都能在全國賽有亮眼佳績，為新北市爭取最高榮譽，也期待能影響更多學生重視語文的學習、提升自己語文能力！