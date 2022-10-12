創空間生活美學今日(10/12)於台北建材中心舉行開幕儀式與剪綵活動，創空間旗下三大事業體也同步於建材中心亮相，包括Creative CASA、BoConcept、edHOUSE三大國際品牌，除了自南北歐最講究品味的兩大國家引入生活美學，分別成立質感義式傢具選物，希望為消費者提供全方位的居家設計服務。
創空間生活美學 Creative Lifestyle 洪韡華(Elen)創辦人表示，起初做設計，嘗試許多面向經營，遇到一些困難，苦於找不到品質好、能夠對應生活美學的傢具，基於對美、對設計與生活品味的堅持，進而著手尋找，挑選符合自身理念與願景的歐洲傢具品牌引進台灣，讓國人可以輕鬆擁有國際化的商品與服務。一路走到今日，遇到很多貴人相助，要感謝的人很多，希望能創造一個屬於台灣的室內設計品牌。
每個人對於「家」都有自己的想像與定義，所謂的品味是有人溫度的美，孟子云:「充實謂之美」，創空間生活美學致力於居家美學的推廣，實踐每個人對家的夢想，提升家的品味與質感，打造一個符合顧客理想的家。
創空間在世界各地找尋兼具時尚品味與舒適機能的精品傢具過程中，被義大利人浪漫的生活態度與對美學的堅持打動，決定成立創空間 Creative CASA，將義大利文化與美感融入創空間生活美學 Creative Lifestyle旗下。將義大利的美感帶進台灣，商品採用百分之百義大利原裝進口，以純正時尚文化的義國血統，詮釋藝術與生活的品味，讓人們從生活中感受義大利現代風格之最，打造義式居家氛圍引領生活風格。記者會的品牌介紹中，Creative CASA的品牌總監Amber提到，坐在這個沙發上不管是單身的時候、有家庭之後，都能享受到這個沙發的坐感與功能，讓家中的每一個角落都能看見義大利工匠的精緻手藝，在日常生活中享受「負擔得起的奢華」。
創空間生活美學 Creative Lifestyle旗下另一品牌 BoConcept，由創空間獨家代理，BoConcept的品牌總監提到，BoConcept這個品牌是非常優雅、非常摩登，線條依舊是丹麥人最引以為傲的簡約，都在這個品牌不斷的歷練，這是北歐品牌在眾多品牌中非常不一樣的一個部分。2022年是 BoConcept品牌的70週年，超過半世紀的時光，承襲丹麥引以為傲的工藝精神與注重美學與實用並進的品牌哲學，BoConcept將對細節的重視與講究，體現於簡約優雅設計風格中，秉持核心理念 Live Ekstraordinær:「打造日常中精彩時刻」，賦予每一件單品更深層的意義，讓傢具不僅是日常生活中的平凡物件，亦是讓生活更臻美好的非凡設計。擁有豐富傢具家飾品項的 BoConcept，客廳、餐廳、臥室、書房、戶外空間的所需單品一應俱全，而強調每個生活皆為獨一無二的品牌概念，單就傢具的材質上，即提供超過 120 種的皮布料及模組讓顧客能夠自由選擇。 BoConcept獨特的一對一家配服務，每位家配師都會深入瞭解客戶的需求、喜好生活方式後，進行提案配置計畫，並透過獨家模擬系統繪製3D圖，協助客戶完成理想中的生活空間。
來自創空間生活美學 Creative Lifestyle第三支獨創品牌—主打匠工職人精神的 edHOUSE機能櫥櫃—以「設計師御用品牌」的姿態，首次揭幕開放式展示中心，於12日起入駐於台北設計建材中心，為設計師提供完整的服務與談圖空間。承襲了匠工職人的使命，跳脫傳統系統櫥櫃框架，化不可能為可能，集結擁有專業工程背景與實戰經驗的服務團隊，為設計族群提供空間的完美解方，成為實踐設計的藝術家。結合多樣的材質與做法，打破對系統櫃體的既定印象，打造兼具機能實用性與設計視覺感的機能櫥櫃。以匠工職人態度推廣系統櫥櫃，讓每位設計師，都能自由的在設計上盡情的發揮。
開幕記者會親臨祝賀貴賓冠蓋雲集，顯示洪韡華(Elen)在室內設計圈的好人緣。中華民國室內設計裝修商業同業公會陳銘達理事長致詞中提到，創空間創辦人洪韡華對於室內設計的市場是掌握非常清楚、有效率與實際並且很有遠景，期望未來在台灣的室內設計圈繼續看到洪執行長發揮所長，並帶到國際。
中國時報暨時際創意王儒哲總經理今日也親臨現場祝賀，表示雖然認識洪執行長的時間不長，但是處處都能看到洪執行長對於生活美學的重視，重視生活美學是我們每個人對於生活態度的要求，預祝創空間在台北設計建材中心駐點成功、生意興隆。
記者會後洪韡華(Elen)創辦人談及創空間生活美學 Creative Lifestyle的未來規劃，持續尋求理念一致的品牌進駐為首要目標，目前亦有洽談中的品牌籌備合作中。愛因斯坦說過：「有兩種方法過生活，一種是當這世上無奇蹟，一種是把每件事物都當奇蹟。」創空間生活美學Creative Lifestyle不僅自己創造奇蹟，更協助所有對生活品味講究的消費者擁有可以自己打造的奇蹟。而12日開始，台北設計建材中心創空間生活美學 Creative Lifestyle將是品味與奇蹟的創生地。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。