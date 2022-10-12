創空間生活美學今日(10/12)於台北建材中心舉行開幕儀式與剪綵活動，創空間旗下三大事業體也同步於建材中心亮相，包括Creative CASA、BoConcept、edHOUSE三大國際品牌，除了自南北歐最講究品味的兩大國家引入生活美學，分別成立質感義式傢具選物，希望為消費者提供全方位的居家設計服務。

洪韡華(Elen)創辦人表示，希望在建築、是內及家飾三大領域中，持續整合並超越客戶的期待，共創生活美學體驗。(攝/景義婷)

創空間生活美學 Creative Lifestyle 洪韡華(Elen)創辦人表示，起初做設計，嘗試許多面向經營，遇到一些困難，苦於找不到品質好、能夠對應生活美學的傢具，基於對美、對設計與生活品味的堅持，進而著手尋找，挑選符合自身理念與願景的歐洲傢具品牌引進台灣，讓國人可以輕鬆擁有國際化的商品與服務。一路走到今日，遇到很多貴人相助，要感謝的人很多，希望能創造一個屬於台灣的室內設計品牌。

中國科技大學室內設計系系主任李東明。(攝/景義婷)

每個人對於「家」都有自己的想像與定義，所謂的品味是有人溫度的美，孟子云:「充實謂之美」，創空間生活美學致力於居家美學的推廣，實踐每個人對家的夢想，提升家的品味與質感，打造一個符合顧客理想的家。

Creative CASA採用的義大利皮革與原料，工匠精緻手藝所呈現的車縫與細節無所比擬，絕對值得消費者安心託付。(攝/景義婷)

創空間在世界各地找尋兼具時尚品味與舒適機能的精品傢具過程中，被義大利人浪漫的生活態度與對美學的堅持打動，決定成立創空間 Creative CASA，將義大利文化與美感融入創空間生活美學 Creative Lifestyle旗下。將義大利的美感帶進台灣，商品採用百分之百義大利原裝進口，以純正時尚文化的義國血統，詮釋藝術與生活的品味，讓人們從生活中感受義大利現代風格之最，打造義式居家氛圍引領生活風格。記者會的品牌介紹中，Creative CASA的品牌總監Amber提到，坐在這個沙發上不管是單身的時候、有家庭之後，都能享受到這個沙發的坐感與功能，讓家中的每一個角落都能看見義大利工匠的精緻手藝，在日常生活中享受「負擔得起的奢華」。

Creative CASA以純正時尚文化的義國血統，詮釋藝術與生活的品味，讓人們從生活中感受義大利現代風格之最，打造義式居家氛圍引領生活風格。(攝/景義婷)

BoConcept，客廳、餐廳、臥室、書房、戶外空間的所需單品一應俱全，單就傢具的材質上，即提供超過 120 種的皮布料及模組讓顧客能夠自由選擇。(攝/景義婷)

創空間生活美學 Creative Lifestyle旗下另一品牌 BoConcept，由創空間獨家代理，BoConcept的品牌總監提到，BoConcept這個品牌是非常優雅、非常摩登，線條依舊是丹麥人最引以為傲的簡約，都在這個品牌不斷的歷練，這是北歐品牌在眾多品牌中非常不一樣的一個部分。2022年是 BoConcept品牌的70週年，超過半世紀的時光，承襲丹麥引以為傲的工藝精神與注重美學與實用並進的品牌哲學，BoConcept將對細節的重視與講究，體現於簡約優雅設計風格中，秉持核心理念 Live Ekstraordinær:「打造日常中精彩時刻」，賦予每一件單品更深層的意義，讓傢具不僅是日常生活中的平凡物件，亦是讓生活更臻美好的非凡設計。擁有豐富傢具家飾品項的 BoConcept，客廳、餐廳、臥室、書房、戶外空間的所需單品一應俱全，而強調每個生活皆為獨一無二的品牌概念，單就傢具的材質上，即提供超過 120 種的皮布料及模組讓顧客能夠自由選擇。 BoConcept獨特的一對一家配服務，每位家配師都會深入瞭解客戶的需求、喜好生活方式後，進行提案配置計畫，並透過獨家模擬系統繪製3D圖，協助客戶完成理想中的生活空間。

BoConcept品牌的70週年，超過半世紀的時光，承襲丹麥引以為傲的工藝精神與注重美學與實用並進的品牌哲學，體現於簡約優雅設計風格。(攝/景義婷)

edHOUSE主打匠工職人精神的機能櫥櫃—以「設計師御用品牌」的姿態，為設計師提供完整的服務與談圖空間。(攝/景義婷)

來自創空間生活美學 Creative Lifestyle第三支獨創品牌—主打匠工職人精神的 edHOUSE機能櫥櫃—以「設計師御用品牌」的姿態，首次揭幕開放式展示中心，於12日起入駐於台北設計建材中心，為設計師提供完整的服務與談圖空間。承襲了匠工職人的使命，跳脫傳統系統櫥櫃框架，化不可能為可能，集結擁有專業工程背景與實戰經驗的服務團隊，為設計族群提供空間的完美解方，成為實踐設計的藝術家。結合多樣的材質與做法，打破對系統櫃體的既定印象，打造兼具機能實用性與設計視覺感的機能櫥櫃。以匠工職人態度推廣系統櫥櫃，讓每位設計師，都能自由的在設計上盡情的發揮。

edHOUSE結合多樣的材質與做法，打破對系統櫃體的既定印象，打造兼具機能實用性與設計視覺感的機能櫥櫃。(攝/景義婷)

中華民國室內設計裝修商業同業公會陳銘達理事長蒞臨現場祝賀並讚許洪韡華(Elen)創辦人並非無畏疫情而是有遠見。(攝/景義婷)

開幕記者會親臨祝賀貴賓冠蓋雲集，顯示洪韡華(Elen)在室內設計圈的好人緣。中華民國室內設計裝修商業同業公會陳銘達理事長致詞中提到，創空間創辦人洪韡華對於室內設計的市場是掌握非常清楚、有效率與實際並且很有遠景，期望未來在台灣的室內設計圈繼續看到洪執行長發揮所長，並帶到國際。

中國時報暨時際創意王儒哲總經理祝賀創空間開幕。(攝/景義婷)

中國時報暨時際創意王儒哲總經理今日也親臨現場祝賀，表示雖然認識洪執行長的時間不長，但是處處都能看到洪執行長對於生活美學的重視，重視生活美學是我們每個人對於生活態度的要求，預祝創空間在台北設計建材中心駐點成功、生意興隆。

今日活動現場也請到舞獅表演。(攝/景義婷)

開幕記者會大合影。(攝/景義婷)

記者會後洪韡華(Elen)創辦人談及創空間生活美學 Creative Lifestyle的未來規劃，持續尋求理念一致的品牌進駐為首要目標，目前亦有洽談中的品牌籌備合作中。愛因斯坦說過：「有兩種方法過生活，一種是當這世上無奇蹟，一種是把每件事物都當奇蹟。」創空間生活美學Creative Lifestyle不僅自己創造奇蹟，更協助所有對生活品味講究的消費者擁有可以自己打造的奇蹟。而12日開始，台北設計建材中心創空間生活美學 Creative Lifestyle將是品味與奇蹟的創生地。