(實習記者/郭俊偉) 創空間生活美學 Creative Lifestyle12日宣布旗下三大事業體「Creative CASA」、「BoConcept」與「edHOUSE」將全面進駐台北設計建材中心，為消費者提供全方位的居家設計服務。創辦人洪韡華表示，期望能透過自己對美的堅持，挑選符合自身理念與願景的歐洲傢具品牌引進台灣，讓國人可以輕鬆擁有國際化的商品。

創空間生活美學Creative Lifestyle創辦人洪韡華指出，本次是自己開的第25家店，回想起12年前初次開始嘗試代理品牌，他表示當時因從事室內設計行業已有10年，認為必須突破自我，所以就成立了新的部門開始做家具設計，心想憑著自己室內設計多年的經驗，一定能快速經營起新的家具設計部門。可急於求成的結果卻是慘賠收尾，失敗的經驗使他思考要如何才能做得更好，之後他吸取教訓並遇上貴人的相助，事業逐漸起色，如今發展到現在的規模，洪韡華十分感謝所有幫助過他的人，同時也希望這次三大品牌進駐能圓滿成功。

創空間生活美學Creative Lifestyle創辦人洪韡華致詞。(照片/王雅芬攝)

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長陳銘達表示，創空間生活美學Creative Lifestyle的魅力是有目共睹，這也是因為洪韡華對美的堅持，且團隊的向心力十分強大，所以公司才能有今日的發展。中華民國室內設計協會理事長趙璽談到，洪韡華的想法非常有前瞻性，從早期就開始推廣生活美學，讓民眾深入了解後進而找到屬於自己的生活模式，他也補充，希望帶給大家更好的生活環境。

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長陳銘達致詞。(照片/景義婷攝)

中華民國室內設計協會理事長趙璽致詞。(照片/王雅芬攝)

創空間生活美學 Creative Lifestyle旗下整合三大事業體，除了自南北歐最講究品味的兩大國家引入生活美學，分別成立質感義式傢具選物的創空間 Creative CASA與總代理國際知名傢具品牌 BoConcept外，其獨創品牌 edHOUSE機能櫥櫃抱持匠工職人使命，活躍於台灣市場多年。這些品牌也在本次正式進駐台北設計建材中心。

「創空間 Creative CASA」為洪韡華在世界各地找尋兼具時尚品味與舒適機能的精品傢具過程中，被義大利人浪漫的生活態度與對美學的堅持打動所成立的品牌，集結各大義式品牌的創空間 Creative CASA，商品百分之百從義大利原裝進口，以純正時尚文化的義國血統，詮釋藝術與生活的品味，讓人們從生活中感受義大利現代風格之最，打造義式居家氛圍引領生活風格。

創空間 Creative CASA採用的義大利皮革與原料，工匠精緻手藝所呈現的車縫與細節無所比擬，絕對值得消費者安心託付，秉持著為顧客提供「一站式購足」的服務理念，創空間 Creative CASA持續引進不同的品牌與多元的品項，讓家中的每一個角落都能看見義大利工匠的精緻手藝，在日常生活中享受「負擔得起的奢華」。

「創空間 Creative CASA」商品百分之百從義大利原裝進口，以純正時尚文化的義國血統，詮釋藝術與生活的品味，讓人們從生活中感受義大利現代風格之最。(照片/郭俊偉攝)

「BoConcept」為創空間生活美學 Creative Lifestyle旗下另一品牌，由創空間獨家代理的BoConcept，源自於北歐丹麥，由兩位木匠自1952年創立，1993於法國巴黎創立首間品牌店，至今已在全球60多個國家擁有超過350間門市，其獨特的一對一家配服務，每位家配師都會深入瞭解客戶的需求、喜好生活方式後，進行提案配置計畫，並透過獨家模擬系統繪製3D圖，協助客戶完成理想中的生活空間。

2022年是BoConcept品牌成立的70週年，超過半世紀的時光，承襲丹麥引以為傲的工藝精神與注重美學與實用並進的品牌哲學，BoConcept將對細節的重視與講究，體現於簡約優雅設計風格中。擁有豐富傢具家飾品項的BoConcept，不管是客廳、餐廳、臥室、書房與戶外空間所需的單品均一應俱全，而強調每個生活皆為獨一無二的品牌概念，單就傢具的材質上，就提供超過 120 種的皮布料及模組讓顧客能夠自由選擇。

「BoConcept」每位家配師都會深入瞭解客戶的需求、喜好生活方式後，進行提案配置計畫，並透過獨家模擬系統繪製3D圖，協助客戶完成理想中的生活空間。(照片/郭俊偉攝)

本次進駐台北設計建材中心的另一個品牌為主打匠工職人精神的「edHOUSE」機能櫥櫃，以「設計師御用品牌」的姿態首次揭幕開放式展示中心，為設計師提供完整的服務與談圖空間。承襲了匠工職人的使命，跳脫傳統系統櫥櫃框架，化不可能為可能，集結擁有專業工程背景與實戰經驗的服務團隊，為設計族群提供空間的完美解方，成為實踐設計的藝術家。結合多樣的材質與做法，打破對系統櫃體的既定印象，打造兼具機能實用性與設計視覺感的機能櫥櫃。

「edHOUSE」機能櫥櫃，以「設計師御用品牌」的姿態首次揭幕開放式展示中心，為設計師提供完整的服務與談圖空間。(照片/郭俊偉攝)

創空間生活美學今日(10/12)於台北建材中心舉行開幕儀式與剪綵活動。(照片/郭俊偉攝)

洪韡華表示，自己在國外挑選代理品牌時，都會盡量避開所謂價格昂貴的「一線」品牌，轉而選擇價格低，質量卻不輸其他人的「二線」品牌，就是要讓民眾能用划算的價格擁有理想中的家具，輕鬆擁有國際化的商品，讓台灣所有人共創國外的生活美學。