日本自古以來就有藝術之秋、運動之秋、食慾之秋、閱讀之秋的說法，這也就是人們為何喜歡選擇秋天舉辦文藝活動及運動會的原因。於此，玄奘大學10月12日舉辦「秋詩翩翩日本舞踊表演」活動。

玄奘大學應用日語學系與國際中心於暑假期間便開始籌畫本次活動，邀請在台日兩地都相當知名的日本舞踊教師徐秀梅老師及徐老師旗下的「賀也日本舞踊藝術團」來校表演。日本舞踊歷史悠久，一開始由歌舞伎舞踊發展而來，其節奏、舞步、動作相當具有特色，可以充分展現日本傳統文化剛柔兼具的美感。而現今的日本舞踊也加入許多創意元素，甚至結合流行音樂一起表演。

賀也日本舞踊藝術團。(照片/玄奘大學提供)

活動吸引了約180位校內外人士報名參加，也有竹北地區的日語學習團體慕名而來。徐老師向觀眾說明日本舞踊常見的道具外，還親自演示這些道具可以呈現的動作及視覺效果。舞團10位成員以不同的道具為主題，表演12首不同風格的日本舞踊，當中不乏有大家耳熟能詳的日語翻唱歌曲，例如台語老歌「一支小雨傘」、華語流行歌「陪我看日出(日語原曲為淚光閃閃)」、動漫鬼滅之刃主題曲「紅蓮華」等。整場表演非常精彩，觀眾看得目不轉睛、驚呼連連。

婀娜多姿的女舞。(照片/玄奘大學提供)

氣勢磅礡的男舞。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學一直致力於推動跨文化理解與溝通、國際交流活動，除了上述的日本文化專題講座外，安排學生透過與日本姊妹校的線上同步交流課程及移地教學、赴日觀光飯店或滑雪場實習、日本大學交換留學制度等方式，提升學生的國際視野及語言能力，其成效有目共睹。玄奘大學簡紹琦校長表示校方會持續推動，並幫助學子完成到日本讀書的夢想。應日系池田辰彰主任也提到透過系上的多元課程規劃，讓學生的就業選擇之路更寬更廣，這些都是今後要繼續努力的目標。