義守大學的年度國際盛事「國際文化義術節」於11日到15日熱鬧登場，一系列的活動，讓來自40多國，近1,500名境外學生齊聚一堂，一同歡慶這場國際盛宴，將世界各國文化帶進校園，透過國際文化學習交流活動，啟動「全球參與」(Foundations in Global Engagement, FiGE)，幫助學生體驗全球多元文化、接觸不同國家生活。

今年國際文化義術節以「多元義體Unity in Diversity」主題，邀請全校師生參與，並規劃「文化饗宴」、「文化體驗」、「國際嘉年華」三大項精采活動，同時有來自印尼、菲律賓、越南、泰國、日本、秘魯、宏都拉斯、貝里斯、聖文森及聖露西亞等10個國家的學生共同參與。其中「文化饗宴」，祭出各國家鄉味大比拼，「觀光餐旅學院」廚藝學系大展身手推出在地創意美食，與境外生帶來各自國家的異國美食一較高下，這場中西大對決的賽事，將在14日於校園中點燃戰火，精彩可期。

各國學生穿上不同國家的傳統服飾現身校園，義守大學如同地球村，濃厚的異國氛圍。(照片/義守大學提供)

在「文化體驗」中，讓參與活動的境外生前往學校媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」，學生穿著各國傳統服裝，搭配各國街景的虛擬背景，讓學生瞬間移動，打造一秒出國的樂趣；在國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，體驗「健身模擬器ICAROS」，結合虛擬實境、人工智慧與體感技術建立醫療復健應用，讓醫療融入遊戲，只要配戴VR眼鏡，利用核心肌群協調平衡，達到健身效果與核心肌群訓練；還有在「智慧機械實習工廠」，參與的學生可以透過Smart Mechanical Workshop 3D列印實作，設計刻有自己名字外文版的鑰匙圈。

義守大學年度國際盛事「國際文化義術節」熱鬧登場，來自40多國，近1,500名境外學生齊聚一堂。(照片/義守大學提供)

國際文化義術節活動壓軸重頭戲「國際嘉年華」，將在15日於義守大學32週年校慶中登場，各國學生將穿著不同國家的傳統服飾走訪校園，另結合「原住民族學院」帶來國際特色表演，為校慶活動帶來更多元精彩的國際化元素。國際文化義術節活動，一連五天在校園中熱鬧舉行，讓義大學子不用出國，在學校裡就能看見世界的繽紛。