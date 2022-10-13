泰晤士高等教育特刊(Times Higher Education, THE) 公布2023年度世界大學排名，全台共43所入榜，臺灣大學沒意外居首位，輔仁大學維持全球1001-1200區間、全國排名第12，優於政大、中正等國立大學，特別值得一提的是，在「產學收入」指標中，輔大名列全球排名第123名，居全球頂標之上！

2023年度泰晤士高等教育世界大學排名。(照片/輔仁大學提供)

10月12日發布之2023年度泰晤士高等教育世界大學排名，全球約1799所入榜，較前一年度增加約137所學校入圍。英國的牛津大學以及美國的哈佛大學則分別獲得全球大學排行第一名及第二名。英國牛津大學已連續7年高居榜首。至於前十名，都由英美的大學奪下。亞洲大學中排名最高的是第16位中國清華大學、中國的北京大學和新加坡國立大學，分列17和19位。躋身前百的大學中，從國家和地區來看，美國最多有34所。亞洲地區最多的是中國大陸有7所。

世界大學排名共有五大評鑑指標，分別為教學(30%)、研究(30%)、期刊引用(30%)、產學收入(2.5%)、國際交流(7.5%)。輔大於教學、研究與產學收入指標均落在全球均標以上，尤其產學收入指標在全球頂標之上，全球排名為123名；研究指標次之，仍接近頂標水準。

輔仁大學近年更呼應聯合國永續發展目標，大力推動將SDGs精神納入校務治理，實踐在教學、研究、產學服務與國際化等各面向，展現天主教輔仁大學之正向影響力。今年是輔仁大學附設醫院成立五周年，不僅為在地居民提供在地照護與健康醫療服務，更為輔仁大學永續注入活水。