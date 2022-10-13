南投縣政府今(13)日在縣府綜合大樓暨大跨域治理空間舉辦「合歡山暗空公園國際論壇暨暗空光害監測結果發佈會」，副縣長陳正昇與美國與日本暗空協會的負責人進行交流。此外，由星空守護聯盟的劉志安理事長主持的暗空光害監測結果顯示，合歡山暗空公園自2019年設立以來，共計有7個監測點在星空品質上有顯著的改善，也成為此國際論壇最大的亮點。

合歡山暗空公園於2019年正式受國際暗空協會(IDA)所認證，為強化與國際上的交流，此次邀請了國際暗空協會的保育部主任愛希莉威爾森(Ashley Wilson)以及會員部主任貝蒂馬雅富特(Bettymaya Foott)、日本暗空協會分會理事長越智信彰博士，以及國內推動暗空公園相關人員，將合歡山暗空公園近年來執行的成果向國際宣告。會議中來自加州州立理工大學的教授、以及來自各國暗空協會的成員，全程透過英文即席口譯，分享臺灣星空保育的成果。

臺灣星空保育有明顯進步。(照片/南投縣政府提供)

南投縣副縣長陳正昇表示，在公部門不斷地與在地組織、學界與天文專業組織的協力推動下，合歡山暗空公園目前已邁入第4年，現階段更整合仁愛鄉地方創生機制，共同努力執行多項成果，包含加設600盞燈罩、星空友善商家公約推動，皆有效改善星空品質。為能加強管理合歡山暗空公園，提出《南投縣合歡山暗空公園管理自治條例》，並於今年6月三讀通過，另外針對光害防制部分，目前亦與環保局協力擬定《南投縣仁愛鄉光害自治條例》，更具有制度的保育星空資源。觀光處長陳志賢亦表示，台灣地區10/13起國境開放，縣府也會加速各項軟硬體設備，打造國際級的觀星地點，歡迎全世界的遊客到合歡山暗空公園來旅遊。

合歡山暗空公園目前已邁入第4年，現階段更整合仁愛鄉地方創生機制，共同努力執行多項成果。(照片/南投縣政府提供)

清境永續發展協會理事長李從秀表示，根據去年的數據調查，共有4個監測點的星空品質有顯著的改善，今年又增加了三個點。從鳶峰前方兩公里處開始，沿著台14線往上爬升，途經鳶峰、昆陽、合歡山主峰登山口、合歡山莊觀景台、松雪樓、與石門山登山口小屋等地方，其星空品質均有穩定的改善，落在國際銀級星空品質的標準。而南投縣環保局更進一步表示，目前正在草擬光害管制自治條例，除了設定光敏感區之外，也會針對光害管制標準與測量方法訂定明確開罰的標準，為保護國際級的星空更一步地提出具體的行動方案。