南韓爆笑喜劇電影接力在台上映，繼全台票房勇破千萬的《樂透大作戰》之後，又一部由宋詩曦、羅美蘭、李凡秀領銜主演的《笑子當老大》，即將在10月28日於全台爆笑上映。全片將「無名偕星當黑幫老大」的異想天開情節，佐以瘋狂喜劇融合犯罪驚悚題材，將展現出無法預測的多重魅力，為觀眾帶來溫暖的安慰與歡樂的笑聲。

勇奪南韓「本土新片票房冠軍」的溫馨爆笑喜劇《笑子當老大》是李鍾碩、朴寶英主演《熱戀年代》導演李延宇，睽違八年的最新編導作品，擅長貼近生活幽默，並刻劃角色魅力的他，這回描繪一夕之間失去所有的無名偕星，時隔十五年重返故鄉，卻意外繼承黑幫組織所發生的故事，透過「無名偕星當黑幫老大」的異想天開情節，輔以瘋狂喜劇融合犯罪驚悚題材，將展現出無法預測的多重魅力，勢必將為觀眾帶來溫暖的安慰與歡樂的笑聲。

本片也找來以《政客誠實中》勇奪「青龍獎影后」肯定的「喜劇天后」羅美蘭領銜主演。她在片中詮釋年輕時只要一見到她，就無法擺脫她致命魅力，因此擄獲全村男心的村花，如今卻在家鄉當計程車司機的「永心」。只見她在片中以清純長髮、紅色高腰褲、皮夾克，搭配爽朗可愛的微笑，展現出不尋常的魅力。角色不僅形象可愛，更是充滿自信，羅美蘭也將貢獻出前所未見的搞笑演出，讓人期待這位喜劇女王的華麗回歸。

青龍獎影后羅美蘭，這回將在片中巧扮以致命魅力擄獲全村男心的村花。(照片/采昌國際多媒體提供)

羅美蘭透露本片的魅力與特色表示：「雖然電影從遠處看，可能是非常悲劇的狀況，但如果仔細觀賞的話，其中卻包含非常了不起的喜劇。」而對於這次詮釋風靡全村的村花，也讓她拿因為電影《初戀築夢101》而獲得「國民初戀」美譽的秀智來舉例：「如果秀智是『國民初戀』，那麼我的角色就是國民『末戀』了，我會堅持到最後的！」才華滿分的發言也讓人笑到噴飯。

羅美蘭笑稱如果秀智是「國民初戀」，那自己的角色就是國民「末戀」。(照片/采昌國際多媒體提供)

這部由宋詩曦、羅美蘭、李凡秀領銜主演，勇奪南韓本土新片冠軍的《笑子當老大》，即將在10月28日於全台爆笑上映。本片劇情描述夢想當偕星而離家出走的基世（宋詩曦飾演），隨著所屬脫口秀突然停播，讓他一夕之間失去所有。此時，他的黑幫老大父親也意外過世，讓他決定重返故鄉，並在那裡與初戀女友永心（羅美蘭飾演）重逢。這時，叔叔康敦（李凡秀飾演）提議他繼承父親的幫派，以及20億高額遺產。這項誘人的提議，讓基世肖想靠這筆錢再度逆轉人生。