為發展藝才班特色課程並呼應新課綱精神，臺南市延聘在地文化工作者或傳統藝師到校進行教學課程或活動，傳承藝術專業領域知識技能。市長黃偉哲表示，臺南藝術文化根基豐厚，學校推動藝術教育不遺餘力，藝才班學校推展「藝師藝有」計畫，媒合傳統藝師與學校資源，藉由傳統藝師傳承八卦掌武術、爪哇皮影戲、懸絲偶與傳統舞蹈，傳承文化並拓展師生視野。

教育局長鄭新輝表示，「美學創思力」為擘劃教育政策藍圖五大方向之一，「藝師藝有」計畫結合學校，透過長期教學、短期活動及在地文資傳承專題學習等方案，邀請藝師前進校園，透過藝師揉合示演於課程體驗，增進學子體察美感生活經驗，融合在地藝術文化資產。

中山國中校長林國斌表示，該校舞蹈班聘請藝師傳承八卦掌武術，而藝師是中山國中第一屆舞蹈班畢業生，經由講述、模仿、實作並加入即興創作元素，將罕見八卦掌傳統拳法與套路以科學化兼藝術性的課程傳授學子，加入傳統道具-拂塵，創作成舞蹈作品，並藉由展演，呈現武術結合舞蹈的魅力。

崇明國中校長陳威介表示，該校國樂班聘請偶戲教師傳承爪哇皮影戲，透過製偶、爪哇皮影戲操作及聲音訓練，重新詮釋臺南在地的神話傳說《南鯤鯓五府與萬善囝仔公》，藉由皮偶與光影的變化、三戲台的呈現，佐以國樂伴奏及傳統歌仔戲唱腔，結合美術、音樂、舞蹈元素，進行跨領域學習。

崇明國中國樂班上課照。(照片/臺南市教育局提供)

南新國中校長黃美芳表示，該校美術班聘請藝師傳承懸絲偶工藝，藉由製作傳統懸絲偶、欣賞偶戲及編寫劇本，學子跨領域學習鄉土語言及表演藝術，並進一步傳播閩南方言文化，再現傀儡風華。

南新國中美術班上課照。(照片/臺南市教育局提供)

新民國小校長黃耿鐘表示，該校音樂班聘請在地舞蹈劇場工作者傳承音樂舞蹈跨域合作力，課程設計為透過融合在地音樂家吳晉淮、洪一峰作品及「關仔嶺」景點等媒材，將民俗舞蹈融入西洋音樂，增進學生與在地文化的連結性，呈現有別以往之音樂及舞蹈跨域展演。

新民國小音樂班合照。(照片/臺南市教育局提供)

教育局表示，臺南市目前有24所學校設有藝才班，類型有美術、音樂及舞蹈，各校均積極發展特色課程，吸引藝術志趣學子報考。教育局將持續推動藝師藝有計畫，扣合新課綱課程，使學生能以專案及跨領域方式學習傳統藝術，呈現新課綱素養精神，培養藝才班學生美學創思力，以具備藝術專業發展能力。