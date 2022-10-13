龍華科技大學應用外語系日前與三晉整合營銷公司營運長徐偉朝，先鋒國際航空管理顧問公司汪逸仁總經理和葛威育專案總監，共同簽訂「臺北市雙層觀光巴士」校外實習與人才培訓合作備忘錄，期能拓展高年級學生職場實習歷練機會，以強化校外實習，共同培訓職場專業人才。

三晉整合營銷公司係透過營運、管理、行銷三位一體的營運模式營運雙層觀光巴士，並結合當地路權、管理、行銷等資源，將「臺北市雙層觀光巴士」成功推向全球十大觀光巴士。該公司旗下主導旅程規劃與行銷的客遊天下旅行社(KLOOK)績效優異，除了榮獲Apple App Store和Google Play年度精選APP，更與國內外政府機關密切合作，包括與新加坡旅遊局合作，成為新國政府3.2億新元旅遊代金券("重新探索新加坡"消費券)的發行平台；同時分別與台南市府與屏東縣府簽訂MOU，以行動優化旅遊環境及推動屏東觀光2.0。並與國內文化部簽署合作意向書，結合社區營造力量及KLOOK平台與數位行銷資源，共同活化多年的歷史文化資產。

龍華科大應外系攜手三晉整合營銷、先鋒國際航空管理顧問公司，簽訂「臺北市雙層觀光巴士」校外實習與人才培訓MOU。(照片/龍華科大提供)

龍華科大應外系主任徐小惠表示，應外系努力發展方向主要為國際化、跨領域及培育符合產業所需人才。為建立學生對產業與實用技術了解，縮短未來學生就業落差，該系致力培養學生就業力，鼓勵學生積極參與海內外實習，以強化其未來職場就業力。此次由系上陳祐莉教授協助引薦，與三晉整合營銷公司、先鋒國際航空管理顧問公司，共同簽訂校外實習與人才培訓合作備忘錄，期望以實際行動來協助系上同學強化職場能力。

而「台北市雙層觀光巴士」英(外)語導覽人員訓練，等同於空服人員訓練。龍華科大應外系之航空觀光領域正式課程或潛在課程，皆與業界航空觀光培訓專業人員共同合作，提供學生必要知識和技能，再加上系上專業的英、外語訓練，為同學在商業、觀光導覽溝通方面，已奠定良好基礎，並為學子未來就業開拓更多外語應用機會。