嘉南藥理大學於12日邀請台南市大內區的長輩們到學校體驗大學生日常，該校「樂守內庄 活絡共生」USR計畫師生團隊設計了專屬高齡者的體驗課程，帶領長者們認識香藥草、簡易的DIY手作及品嚐特色風味餐，最後讓阿公阿嬷們穿上學士袍一起合影留念，為一日大學生體驗劃下難忘的句點。

大內區長輩開心享受嘉藥一日大學生。(照片/嘉藥大學提供)

台灣有為數不少的樂齡長輩，受限於當年社會環境或家庭因素，未能就讀大學，為此嘉藥生活系特地邀請台南市大內區長輩到學校進行一日大學生體驗，系列課程包涵戴三堡老師介紹常見的薄荷、左手香及迷迭香等植物功效的「香藥草認識與栽培」、陳品晟主任應用香藥草製作「左手香芳香驅蚊止癢藥膏DIY實作體驗」，以及張瀝分老師帶領生活系大四學生，運用大內區特色農產酪梨入菜的「特色農產養生風味餐」，讓長者們品嚐各式養生風味餐點。

嘉藥生活系學生特別以大內地區特產製作出適合長輩的餐食。(照片/嘉藥大學提供)

大內區長輩開心享受嘉藥一日大學生。(照片/嘉藥大學提供)

高齡85歲的葉阿嬤說，小時候家中經濟狀況不佳，沒能唸書，今天第一次來到嘉藥校園，感到非常新鮮有趣，從知道有一日大學生體驗活動起就開始期待，今天回家後要跟孫子們炫耀「阿嬤也當過大學生了」。楊阿嬤說很開心能來嘉藥體驗當大學生，也跟樂齡大學的長輩及生活系老師約定，改日大家到大內社區，要教他們怎麼做蘿蔔糕。活動並安排阿公阿嬤穿上畢業學士袍在校園拍照，象徵一日大學生體驗的結業式，讓長輩留下深刻印象。

85歲的葉阿嬤來嘉藥圓夢當一日大學生。(照片/嘉藥大學提供)

民生學院院長吳明娟表示，活動以活潑有趣的授課方式，給長輩和學生良好的學習與互動經驗，讓大內區環湖社區樂齡長輩體驗與感受大學生的學習生活，感染大學生之活力，透過USR計畫的執行，擴展民生應用及保健功效的生活與產品設計應用，也融入樂齡長輩之照顧與關懷，以落實友善社區高齡樂活學習。