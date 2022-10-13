佛光大學佛教學院正式推出「宜蘭縣佛寺志第一集」，以每年六間寺院進度撰寫，由闞正宗老師指導博碩士生，走進寺院進行田野調查，共同探討如何將學術研究運用於佛教發展，保留宜蘭縣佛教發展的脈絡軌跡。第一集內容為九股山吉祥寺、羅東菩提寺、員山明光寺。九股山吉祥寺是宜蘭佛教發祥地，1904年由來自鼓山的真精法師創建。羅東菩提寺前身是羅東念佛會，最初禮請真華法師為導師，帶動羅東的念佛風氣。員山明光寺開山祖師為現年97歲的紹悟法師，與其弟子真明法師創辦幼稚園及成立慈善塔，提供員山鄉民的精神寄託。

「宜蘭縣佛寺志第一集發表論壇」全體人員合影。(照片/佛光大學提供)

10月12日舉辦「宜蘭縣佛寺志第一集發表論壇」，佛光大學校長何卓飛領銜校內師長參與論壇並表示，佛光大學創辦人星雲大師希望大學能為地方發展盡一些責任，因此在地服務是佛大很重要的使命；今天這個活動實踐了在地服務，展現了一所大學擔負著社會責任。在過去教育不發達的時代，寺廟是社區居民的活動中心、品德涵養中心。宜蘭佛寺志的撰寫，就是呈現宜蘭區人間佛教的情況。期待未來能看到溪南、溪北的佛教樣態，一起為宜蘭佛教完成使命。

「宜蘭縣佛寺志第一集發表論壇」何卓飛校長致詞。(照片/佛光大學提供)

郭朝順院長介紹計畫案緣起，認為佛教的每間道場之發展，都是靠許多人共同成就，若未被保留下來，終將被歷史長河淹沒。透過佛寺志書寫，除了訓練田野調查方法，更是教導學生做人處事，如何讓寺方感受到我們志在保留歷史的誠懇，這就是學習「尊重」，同時也是身教最好的示範。佛教學系最重要的任務就是協助推動佛教的發展，回饋社會與教界，關懷人間，以期培養更多人才投入佛教的文史研究工作。闞正宗教授報告三所寺院的田調成果並表示道，歷史是人活動的軌跡，宜蘭寺院面臨「人寺俱老」，現在不做以後則更難保留歷史。而學生以實際的調查行動，收集資料，並發展出感興趣的研究主題。

「宜蘭縣佛寺志第一集發表論壇」闞正宗教授致詞。(照片/佛光大學提供)

計畫指導闞正宗教授認為臺灣佛教歷史資料不多，寺志更是百無其一。有鑑於此，藉由佛光大學跨域 2.0 的推動，在佛教學系主管、老師及專題課程的支持下，完成了第一本宜蘭縣佛寺志，希望為宜蘭縣佛寺留下完整的歷史資料！

另外，廖大慶先生以二十年前撰寫南方澳歷史發展為例，當時收集五十多年歷史文物痕跡已非常不易，現在再次採訪同批耆老，已有明顯的人物記憶殘缺、資料不全的情形；相較於此次計畫是著眼寺院的百年歷史調查，更屬不易，為此既感動又震撼佛大不畏艱難地投入，培養青年，必當全力支持。

宜蘭縣縣史館主編李素月，以一個從事宜蘭地方研究的角度來看，非常感動佛大有龐大的團隊支持佛寺歷史的研究；下田野如同一個試煉場，要找到珍貴的、不易被發掘的資料，相信佛寺志的撰寫能留下更多地方發展史，縣史館也將提供珍貴史料，為宜蘭歷史的建構與佛大一同努力。