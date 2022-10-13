東海大學與以色列海法大學（University of Haifa）共同合作客製化創新課程，於暑假期間在以色列當地辦理「暑期創新學術東海大學專班」，今(13)日上午在東海大學舉辦成果發表記者會，由師生分享此行學術交流的能量與成果。東海大學表示，未來也將開展東海EMBA班到海法大學的國際拓展課程，並規劃推出全台大學首度與以色列海法大學合作的1+1「永續創新」雙聯學位碩士學程，提供給學子進修。

2020年東海大學在傑出校友黃齊元的協助下，和以色列海法大學締結為姊妹校，並成立「東海聯盟」（TungHai Alliance）。由於台、以都重視創新創業，因此東海企管系教授周瑛琪與海法大學Dr. Jacob (Kobi) Inbar共同設計的2022年暑期創新學術專修班課程，內容涵蓋綠色創業、企業個案討論、參訪、業界對談等模組，共計有23位年齡20多歲到逾60歲的東海學生至以色列參與專修班課程。13日由帶隊的企管系特聘教授周瑛琪、系主任吳祉芸以及大四學生鐘秉謙、研究生張宥嫺等人分享交流心得與成果，與到達以國後遭遇以巴軍事衝突事件的擔憂，並對此印象深刻。

學生鐘秉謙分享交流中觀察到以色列企業在綠色永續的特色作法。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，海法大學為以色列頂尖綜合型大學，與東海大學都共同在創新創業與永續發展上努力，本次管理學院主動出擊，與海法大學合作辦理暑期課程，並帶回豐碩的成果。張國恩說，雙方將在產學互訪及學術合作的基礎上，共同打造未來商業領袖，並跨國共創ESG商管教育，也期待未來台以永續聯盟的成立，能為雙方帶來更密切的合作與發展。

東海大學校長張國恩(左一)頒發感謝狀給本次帶隊師長。(照片/東海大學提供)

管理學院長李書行說，東海大學和海法大學兩校在綠色經濟與社會企業、高齡老年學、生命科學和AI領域各擅勝場，未來兩校除了持續深化交流，開展東海EMBA班到海法大學的國際拓展課程之外，也將規劃合作推出1+1的「永續創新」雙聯學位碩士學程。此外，也將致力推動ESG商管教育，幫助更多企業達到永續經營的目標。

東海大學智慧轉型中心執行長黃齊元指出，海法大學校級投資公司Carmel已和東海大學智慧轉型中心策略聯盟，並以搭建台以產學合作（TISC）創新橋樑為目標。未來將透過海法大學協助成立「台以永續聯盟」，透過民間的產學研多方合作，共創台以新創發展。