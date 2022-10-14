南華大學文學系於日前舉辦戲劇工作坊，邀請表演藝術家呂曼茵進行指導與交流，讓學生從不同的戲劇遊戲開始練習，將自己的感官放大、開放想像，不斷激盪創意，並從感知環境、觀察他人、專注自我的當下，同時顧及團隊合作重要性，透過工作坊的學習與啟發，能助於學生將所學運用於生活中，開拓人生視野與創意思維。

呂曼茵請同學們先思考5分鐘如何自我介紹，依序上台自我介紹並且必須被記住，藉此方式引導學生表達自己的特點也思考特殊記憶點，讓彼此快速的認識。再經由音樂輔助，跟著節奏走，讓同學置身伸展台般展現自我，並在最後定點作出喜、怒、哀、樂四種不同情緒變化，看他人與自我對各種對情緒的表現方式，若遇上雷同的表演，轉換或是加深都是一種選擇，同時表述舞臺劇與影視演出不同平台上，表演模式呈現的區別。

學員發揮想像力練習如何表演。(照片/南華大學提供)

文學系每年皆會舉辦兩場戲劇工作坊，並邀請不同知名業師到校教學。每次皆會報名參與的許同學說：「大一到大四的工作坊我都參與了，這次的工作坊與以往不太一樣的是，老師特別著重在團體協作的部分，每個人都是一個螺絲，如何讓螺絲發揮作用變成一個運作順暢的機器是個課題，在這裡面我想著我能給出什麼，能補充什麼，而不再只是想著自己。」

學員進行表演練習。(照片/南華大學提供)

說話音量較小的蔡同學在上課後分享心得表示，老師提供訓練聲音力度的方式，讓他可以試著學習慢慢將距離與對手拉遠說話，想像要對一個距離很遠的對象說話，此練習對於講話比較小聲的蔡同學受益良多。

呂曼茵於課程中分享自身擔任導演、演員的經驗，在不同工作角色的立場、感受及分別要做的功課，也提及近年受疫情影響，劇場碰到的困境，藉此鼓勵大家走入劇場看戲。她強調：「我無法在短短的一天裡，讓大家明白什麼是戲劇，什麼是劇場？我只能藉著一些練習活動，讓你們知道每個人的生活點滴，都是戲劇的面貌、戲劇的養分，好好的生活、好好的感受是多麼重要，你的好奇心很珍貴！你的熱情好有力量！」感謝同學的回饋讓她收穫滿滿，更達到教學相長的目的。

學員結業大合照。(照片/南華大學提供)

南華大學文學系透過不同的課程設計，無論是近距離的實作工作坊、名人講座等，在活動結束後彼此的反饋交流，不僅激發同學的思考能力，同時觀看面的異同也引起大家激烈的討論。本次的戲劇工作坊，不僅吸引對戲劇有興趣的同學參與，也讓更多了解自己、探索自我的學生加入，讓人看見文學的多元樣貌，不僅是創作人才的養成，還有更多的可能性。