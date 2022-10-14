東海大學繼與Google、中華電信聯手打造東海成為中部第一所結合Google雲端平台及Google數位人才探索計畫的大學後，今(10/14)日上午更與中華電信簽署「永續發展暨雲端技術合作備忘錄」，未來雙方將針對「東海碳中和園區（Smart Zero Zone）」計畫、AI大數據、智慧製造、科技與環境永續的韌性設計、碳中和零排碳相關領域進行技術上的密切合作。

東海大學與中華電信將針對AI大數據、淨零碳排等議題進行技術合作。(照片/東海大學提供)

東海大學積極建立科技與人文並重、綠色樂活與永續發展的學習環境，成立永續發展辦公室推動校園永續，並培養永續發展與治理的跨域專業人才。今日上午由校長張國恩與中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽在東海大學簽署「永續發展暨雲端技術合作備忘錄」。包括東海大學副校長張嘉修、教務長楊定亞、研發長林惠真、圖書館長兼電算中心主任楊朝棟，以及中華電信台中營運處總經理賴昭福等人皆出席見證。

此次MOU內容涵蓋環境監控、智慧製造等面向的AI大數據、科技與環境永續的建築、景觀韌性設計，以及「東海碳中和園區」推動的節能低碳與資源循環等相關領域。未來，將由東海大學負責規劃研究，中華電信提供資訊及雲端平台服務技術的發展及支援，以共同培育AI智慧人才，並加速台灣產業數位轉型、佈局ESG淨零碳排為終極目標。

東海大學校長張國恩表示，就任時即針對未來環境變遷以及永續發展的目標，成立永續環境、永續治理、人才培育三個辦公室，並打造東海碳中和園區、與家樂福合作推動永續農業、培養永續畜牧人才，致力落實低碳經濟與科技創新等循環經濟模式。對於未來，張國恩希望結合東海USR與中華電信的CSR，利用東海研發的減碳溫度計，幫助台中地區高中以下學校進行校園碳排放的測量，並能推廣到全台灣，為永續盡力。

東海大學與中華電信結合USR與CSR共創永續新里程。(照片/東海大學提供)

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽指出，近年因應數位轉型與上雲需求，中華電信積極在數位雲端技術上努力，本次與東海大學合作，除了在GCCF計畫中協助系統搬遷上雲的規劃、諮詢與師資培訓等服務，並以技術為本，打造東海成為智慧永續校園及中部最大的雲端人才庫作為目標。