第26屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」為全國規模最大的機器人設計競賽，今年在南臺科技大學展開，訂於15日舉辦複決賽暨頒獎典禮。本屆競賽總獎金高達新臺幣133萬元，吸引全國各大專校院菁英隊伍參加，複決賽精彩可期，歡迎各界上線觀看轉播。

教育部為充實大專學生創意思考與實作能力，在財團法人TDK文教基金會贊助下，從民國86年起推動國內大專校校院創思設計與製作競賽，至今已連續舉辦26屆。本屆由南臺科技大學主辦，以科技和南臺灣的歡樂為題材，「科技新城市 HAPPY南台灣」為主題，今年題目又比去年難度更上一層，挑戰各個選手的實作能力，「機」發選手的潛能與不可能。

本屆TDK盃分為自動組、遙控組和飛行組，「自動組」主題為「挑戰智能娛樂」，必須設計出可以循線全自主的移動機器人，同時經由感測功能可以自動拿取籃球與保齡球，並具有視覺辨識的能力，可以辨識顏色、字元及圖形的能力。「遙控組」主題為「跨越鴻溝」，須設計並製作具備靈活移動、跨越及穿越障礙的機器人，此機器人須具有跨越障礙的能力，並能拔出插銷取出籃球，然後將其準確投進球筒中，具有拿取保齡球的能力，然後將球準確的滾進球門中。「飛行組」主題為「科技『心』里程」，需要利用視覺辨識和飛機姿態調整的能力，並且須完成空中懸停、投擲物件與安全降落等功能。

本屆TDK盃分別為「自動組」、「遙控組」和「飛行組」三大類組。(照片/教育部提供)

每年透過TDK盃比賽的交流，各大專校院在創思設計與實作能力方面，確實已有極大的發展與進步，比賽的致勝關鍵絕對是團隊合作，比賽過程的組裝、設計等實作整合能力，這些經驗都是為未來準備，本屆各組冠軍將獲得20萬元獎金，及規劃到日本NHK Robocon觀摩機器人大賽，期待獎勵同學繼續往機器人領域發展。

教育部表示，比賽的致勝關鍵絕對是團隊合作，比賽過程的組裝、設計等實作整合能力，這些經驗都是為未來做準備。(照片/教育部提供)

競賽同步於YOUTUBE平臺現場轉播，無法到場的民眾可至YOUTUBE平台「第26屆TDK盃」觀看競賽轉播，競賽活動時程另於官方網站（http://tdk.stust.edu.tw/）公告。教育部表示，希望學生藉由參加這次比賽的磨練，契合產業所需要的設計與實作能力，相信未來學生選手到產業界服務，都能發揮他們在參與比賽過程中所累積的寶貴知識與經驗並學以致用，能在技術與實作的結合更為扎實，讓科技與人文水準不斷向上提升。