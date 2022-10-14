2022臺灣創新技術博覽會（TIE）實體展自10月13日至15日於臺北世貿中心展覽大樓登場，由國科會、教育部、衛生福利部及中央研究院共同打造的「未來科技館」，集結了各大專校院及研發機構一同參展，以「全球科研鏈結臺灣」為主軸，聚焦永續綠能與先進材料、電子與光電、AIoT及智慧應用、精準健康等四大領域技術，除打造多個技術與主題體驗區，展出逾200件前瞻技術，也規劃趨勢論壇、媒合會等多項活動，豐富呈現未來3到10年的科技趨勢與產業脈動。

教育部技職司副司長柯今尉(左3)出席「2022臺灣創新技術博覽會」未來科技館開幕典禮。(照片/教育部提供)

本屆臺灣創新技術博覽會以實體加線上的雙軌形式同步展出，線上展也同步在10月11日至20日展出，透過虛實跨域，讓民眾的逛展體驗更再升級。其中「未來科技館」實體展規劃三大科研成果展區，展示跨部會重點科研成果、TIE Award及「未來科技獎」得獎技術。

「未來科技獎」從近600件報名作品中入選81件，展現大專校院等機構的研發能量，讓觀展廠商及民眾更瞭解發明技術的實用性與創新特質，增進後續的技術交易、專利移轉、授權等，以期擴大產學合作交流的成效。

展覽之中有兩所學校運用教育部補助經費研發的得獎技術說明。南臺科技大學「運用眼動追蹤與人工智慧視覺辨識之3D列印義肢手臂」設計背景是由於義肢需求逐年提升，市場規模亦逐年成長，但面臨著成本過高、易用性及舒適性有待提升的挑戰，因此才有了研發此技術的想法。

本作品首創以眼動追蹤結合人工智慧邊緣運算物件辨識技術，辨識使用者第一視角畫面注視點位置的物品，並即時控制AI義肢手勢輔助完成生活常用之手部動作，包含指、握、微握、提、搬等，藉此重獲上肢功能，克服過往電子手難以達到的直覺性操作及不適用所有截肢者等問題，實現「所見即所得」直覺性操作方式及靈敏的反應速度。可辨識10類25種常見生活物件，平均準確率達99％。

「未來科技獎」得獎技術：南臺科技大學「運用眼動追蹤與人工智慧視覺辨識之3D列印義肢。(照片/教育部提供)

另一項設計為國立成功大學的「利用新穎化學置換環保型鍍膜技術應用於RFID天線製作」，此技術是藉由加成法網板印刷定義金屬圖案，以超低成本、高氧化電位與多孔性結構三大特性之厚膜鋁導電膏為置換層膜，再利用金屬氧化還原電位差異的伽凡尼(galvanic)效應，置換出還原電位比金屬鋁高的金屬膜如銅、鎳等，此創新解決了目前無電鍍化學鍍膜製程嚴重環保問題，提供出環保乾淨的無電鍍化學鍍膜新技術。

「未來科技獎」得獎技術：國立成功大學「利用新穎化學置換環保型鍍膜技術應用於RFID天線製作」。(照片/教育部提供)

另為展現臺灣研發多元創新量能，「未來科技館」實體展特別打造「精準健康」及「運動科技」兩大主題體驗區，以場景化與互動化方式，讓參觀者可以身歷其境並實際體驗創新技術帶來的應用與成效，讓前瞻科技與觀展者零距離。

「未來科技館」實體展開放至10月15日，提供民眾豐富的情境式體驗，歡迎民眾結伴蒞臨展館參觀，現場有專業人員做更深入的導覽解說；也歡迎民眾前往官方網站（https://online.inventaipei.com.tw）參觀線上展出，透過數位展示技術一次飽覽臺灣充沛研發能量造就出的創新研發成果，即時掌握專業及創新的未來趨勢。