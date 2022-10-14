玄奘大學承辦教育部111學年度樂齡大學計畫，實體開學典禮由校長簡紹琦親自主持，期待透過具有特色且多元化的課程內容，讓年長者與新一代的學生世代融合，彼此間相互了解生命歷程。由於去年受疫情影響，許多學校因此停辦，包含玄奘大學在內，111學年度新竹市僅剩兩所大學繼續辦理樂齡大學計畫。

學員在釋迦牟尼佛證道菩提樹下開心合照。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦指出，玄奘樂齡大學已邁入第11年，這些年來共計有390人次的學員。玄奘大學有宗教、心理、傳播、藝術設計、影劇、餐旅等領域，在竹苗地區大專院校相當具有特色，也相當符合高齡者學習的需求，所以學校結合各學院專業師資群，為樂齡大學提供量身訂做的課程。

簡紹琦於開學典禮致詞。(照片/玄奘大學提供)

一位陳姓學員興奮表示，雖然還是有點擔心疫情，但是去年一年在家實在悶壞了，能夠再回到學校上學真好，玄奘大學校園優美充滿人文氣息，學生生氣蓬勃，到學校上課彷彿重返二十歲。

學員認真聆聽上課。(照片/玄奘大學提供)

玄奘樂齡大學課程以「高齡相關」、「健康休閒」、「學校特色」及「生活新知」四大類主軸，開設「肌」不可失、骨質疏鬆症、體適能運動、健康蔬食、餅乾烘焙、咖啡調製、家庭園藝、博物館物語、流體藝術、繪本戲劇遊樂趣等豐富具有特色且多元化課程內容，並搭配校外參訪以及安排與大學生共同學習參與活動，促進世代融合，彼此間相互了解生命歷程，培養世代互助的觀念。

玄奘樂齡大學課程招收年齡55歲以上之民眾，今年度招收33位學員，提供退而不休的學習管道，讓學員獲得實用新穎的知識與體驗，達到快樂學習，樂而忘齡的目標。樂齡大學在每年6月至8月間招生，有興趣的民眾可在玄奘大學網頁、地方新聞等處，注意招生公告來電報名。歡迎更多樂於學習的民眾一起加入樂齡大學的行列。