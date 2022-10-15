義守大學32週年校慶15日熱鬧登場，為了歡慶校慶，義守大學深具特色的「原住民族學院」，以及來自各國的境外學生，各別帶來具文化意涵的開幕表演，精彩的演出炒熱現場氣氛；另外，還有「趣味與運動競賽」，教職員工和學生賣力參賽爭取最高榮譽，整個校園充滿熱情與活力，展現義大凝聚力。

義守大學「原住民族學院」以勁歌熱舞炒熱現場氣氛，展現原民學子的青春熱血(照片來源：義守大學提供)。

原民學院的學子將流行音樂結合傳統舞蹈表演，新舊融合，充分展現出原民學子為自己的文化注入創意與精彩。義守大學有來自40多個國家、近1500名境外生，豐沛的國際能量，也在校慶這天展露無遺；其中日本、泰國、瓜地馬拉、貝里斯、聖路西亞、越南、洪都拉斯、印尼、吉爾吉斯、斐濟等國家的學生，穿上代表自己國家的傳統服裝舞力全開，場邊師生也忍不住跟著跳起舞來，現場氣氛high到最高點。

義守大學校長陳振遠說，回首過去一年，面對疫情困境，義守大學依然走出屬於自己的路，像是教研設備再升級，媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」、全臺首創廚藝結合攝影棚的絕美教室「ISU Cooking Studio & Library特色中心」、國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，以及南部最具規模的臨床技能與教學場域「智慧醫療教學中心」等，全新的高規格場域“FUN大學習”。

義守大學32週年校慶15日熱鬧登場，校內10學院學生與長官貴賓齊聚一堂，歡樂迎接校慶(照片來源：義守大學提供)。

義大師生在學術上也是大放異彩，陳振遠表示，義守大學為全臺少數擁有「醫學院」的綜合型大學，再加上所屬集團旗下的醫療體系為後盾，「醫學院」與「醫學科技學院」的學生，無論是在教室裡或臨床實習，都能接收到最完整的教研資源，學習成果更展現在國家考試中，學士後中醫學系連續兩年國考錄取率100%，物理治療學系、職能治療學系、護理學系、營養學系、醫學影像暨放射科學系、醫學檢驗技術系等國考通過率，全都高於全國平均值。義守大學所屬集團各事業體的助攻下，以教育為奠基石，從校園出發銜接未來職場的第一哩路，一手為學子掌握未來。

義守大學境外生穿上代表自己國家的傳統服裝舞力全開，現場氣氛high到最高點(照片來源：義守大學提供)。

今年義守大學也遴選出3位傑出校友及2位青年優秀校友，並在校慶當天頒獎。目前在英國Nottingham Trent University擔任副教授的陳冠妏，畢業於本校企業管理學系進修學士班，在學期間她獲得學校提供的海外交流機會，自此感受到讀書的樂趣，人在英國的她，特別請父親出席校慶，並轉達十分感謝母校的栽培，另一位獲得青年優秀校友獎的黃馥廷，是第一屆餐旅管理學系的畢業系友，目前擔任屏東縣創新創業協會輔導理事長，也是東大興生活文化事業公司總經理，他致詞時表示在義大求學獲得的養分，在事業上美食結合地方人文風情的推廣相當有助益，他非常謝謝母校的教育之恩。

現職台中銀創總經理的楊世南，是財務金融學系畢業的傑出校友，他致詞時說回到母校，往事歷歷在目，很感謝母校的栽培，成就事業上的表現。擔任救國團高雄市團委會主委的楊煜德，是管理學院在職班的傑出校友，也是義守大學校友總會第九屆常務理事，無論是協助弱勢學生就學還是就業輔導活動，他都貢獻心力回饋母校，致詞時他說學校提供優質學習環境，勉勵學弟妹們「今日以義守大學為榮，未來義守大學以大家為榮」。同樣獲頒傑出校友獎的中華民國體操協會理事長的鄭勝次，畢業於管理學院碩士在職專班，他致詞表示母校師長的指導，讓他在經營管理方面累積堅強實力，並成為事業中的助力。校慶場上有熱血沸騰的汗水，也有感恩溫馨的淚水，相互交織出屬於義大人的專屬風采，也為一年一度的校慶精彩萬分。