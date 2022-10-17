隨著各國邊境逐漸開放，大學生國際移動學習也有增加的趨勢。中原大學與世界名校合作，推動雙聯學制，擁有完整的學學、學碩、碩碩及博博雙聯學位，滿足學生各種升學需求。中原大學除了與英國名校合作設置全國第一個設計類雙學士學位學程，更協助法學院學生透過雙聯學制取得美國名校碩士學位，還可獲得優渥獎學金，讓學生「從中原，到世界」，成為炙手可熱的國際多元跨域人才！

中原大學國際長魏大欽表示，全國目前僅有三所大學設置冠名的「學學雙聯」學制，其中一所即是中原大學。中原大學與美國天普大學合作設立「商學管理雙學士學位學程」、與美國威斯康辛大學密爾瓦基分校設立「電機與資訊工程雙學士學位學程」，學生在四年內可以取得兩張文憑，「18歲就被兩所學校錄取，其中一所還是美國名校」，魏大欽表示這是冠名雙聯學制受學生歡迎的原因。

而在中原大學法學院與美國賓州州立大學合作的「學碩雙聯」中，錄取學生除了能在五年期間同時取得中原大學學士學位與賓州州立大學法學碩士學位，更可以獲得3萬美元以上的獎學金，大大減輕學費負擔，這在國內各大學中是絕無僅有的福利。除了賓州州立大學之外，中原大學法學院亦與美國天普大學法學院合作，錄取學生同樣可獲得相當數額的獎學金。2022年中原大學法學院共有8位學生赴美修讀雙聯學位，總共可獲得22萬美元獎學金。

法學院財法系校友劉亞昀是中原與賓州州立大學學碩雙聯的學生，她在大三實習時思索未來，發現自己對外國文化很有興趣，因此便決定申請雙聯，並勤練英語彌補不足。劉亞昀說，她很幸運有機會到賓州州立大學讀碩士，能夠認識世界各國的學生、和不同文化背景的人一起討論法律議題，是很難得的經驗，也因為學校的合作機制，讓她獲得獎學金補助，減輕經濟壓力，目前在外商公司擔任法務。

此外，中原大學學碩雙聯另一成功案例，應用華語文學系陳浩雲同學「輔系」資訊工程學系，曾到美國舊金山州立大學當交換學生，最後以「學碩雙聯」學制取得美國天普大學資訊科學碩士，現任職於美國Amazon亞馬遜公司。當時天普大學還特別在學校官網以”From Taiwan to Los Angeles”為標題，專文介紹他跨國、跨領域的優異表現。陳浩雲表示，他很感謝中原大學提供豐富的國際學習資源，也特別感念應華系梁竣瓘老師與資工系夏延德老師對他的幫助。

中原大學長期致力營造國際化校園風氣，海外簽約姊妹校已有390所，提供學生向外學習、發展的機會。國際處表示，目前海外雙聯合作學校以美、英、法、日為主，超過20餘所大學，含括各個學院，希望不同領域的學生都有機會到國外拓展視野。112學年度即將有第一屆學生的「英國牛津布魯克斯大學建築及都市設計雙學士學位學程」，更是全台第一個設計類的學學冠名雙聯，為台灣設計教育國際化樹立新的里程碑。

中原大學國際長魏大欽指出，隨著歐美學校恢復實體授課，最近申請交換、留學的學生非常踴躍，預料未來將更為競爭。中原大學將持續強化與外國一流大學的合作關係，建立跨國合作創新教學模式，使修讀學生享有優質國際課程，並取得外國一流大學的學位或學分，在迎接全球化挑戰之際，助中原學生一臂之力！