來自臺北市的田佳承同學於2022年國際技能競賽(World Skills Competition 2022)突破重重關卡，最終勇奪「冷凍空調職類」金牌，為臺北市技職爭取至高榮譽。臺北市教育局指出，北市選手在國際技能競賽展露頭角，已連續四屆於競賽職類中奪得金牌，感謝技術型高中親師生對於技職教育的熱情與投入，引領同學精進技能，創造價值，持續為臺北市技職教育注入前瞻希望。

2022年國際技能競賽於111年9月7日至11月26日於歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共辦理62項職類，計有57個國家(地區)逾千名技能好手同場競技，又有著技能界奧林匹克之稱，每兩年舉辦一次，因COVID-19疫情延宕一年後，今年首度結合世界各國之力，聯手打造分地分流分辦之競賽場地，其中「冷凍空調」職類由德國辦理。

2022年國際技能競賽於111年9月7日至11月26日於歐、美、亞洲15個國家陸續展開，共辦理62項職類，計有57個國家(地區)逾千名技能好手同場競技。(照片/臺北市教育局提供)

目前就讀國立臺北科技大學機電技優領航專班的田佳承，為備戰2022國際技能競賽，每天回到母校臺北市立南港高工進行特訓，經過近三年不間斷的練習，田佳承練就堅毅的耐力與不屈不撓的精神，終獲得這面珍貴的金牌。田佳承有感而發地說：「結果是美好的，在16個參賽國家中拿到金牌特別開心，感謝學校及培訓團隊的協助，特別感謝指導老師兼裁判林謙育與翻譯史凱帥在競賽期間每天早出晚歸的辛勞。」

就讀國立臺北科技大學機電技優領航專班的田佳承，為備戰2022國際技能競賽，每天回到母校臺北市立南港高工進行特訓，經過近三年不間斷的練習終獲得這面珍貴的金牌。(照片/臺北市教育局提供)

南港高工冷凍空調訓練團隊之一的陳致霖老師表示：「現場競賽考驗諸多方面，佳承的冷靜與專業顯示出充足的準備。」南港高工實習處林謙育主任此行擔任國家裁判長，也肯定田佳承多年累積實力終於大放異彩，表示：「佳承在競賽場中臨場應變及自我危機處理充分展現專業能力，分秒競爭中臨危不亂實屬可貴，看到佳承獲獎真是感動，同時感謝勞動部勞動力發展署的支持及臺北市政府教育局給予的支援。」南港高工劉美慧校長疼惜與肯定佳承一路認真執著，技藝精進有目共睹，身為港工的大家長與全校師生百分百支持並肯定他的優秀表現。

田佳承(左)很感謝指導老師兼裁判林謙育(右)的幫助。(照片/臺北市教育局提供)

國手培訓過程中除了國教署補助款外，臺北市教育局還額外補助國手培訓經費及材料費，另外台灣日立江森自控股份有限公司與冠洲冷凍設備有限公司長期贊助國內冷凍空調職類國手的培訓經費，都是冷凍空調職類國手穩定成長的力量。

英雄成功的過程中除了本身的努力之外，背後必有一群共同成就的團隊，感動的力量也在其中。田佳承的成功故事，應能激勵所有心懷夢想的年輕人：勇敢築夢，努力踏實，夢想一定能實現！