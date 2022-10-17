國內唯一被世界廚師聯合會（Worldchefs）認證的台灣國際廚藝美食挑戰賽（Taiwan Culinary Art Challenge, TCAC），今（2022）年度從10月14日開始展開為期三天的比賽，當中，由中臺科技大學食品科技系老師郭炯村及游隆宏帶領學生組隊參與，分別於巧克力及拉糖工藝賽中獲得雙銅牌，選手表現亮眼值得肯定。

TCAC為國際認證的競賽廚藝型比賽，由世界廚師協會裁判團隊、專業廚師及台灣廚藝美食協會組成的評審團，依照世界廚師協會競賽標準規章之規定進行評分，希望透過競賽可以激發餐飲創意、讓餐飲專業領域彼此觀摩學習，並提升廚藝教育學習興趣，推廣台灣廚藝教育。2022 TCAC競賽吸引全台38所高中職大專院校師生報名參與，四大類別21賽項的參賽者超過300名，能夠在競賽中脫穎而出實屬不易，獲獎也代表個人廚藝獲得國際認證的肯定。

今年剛入學的新生李哲瑋獲得巧克力工藝賽銅牌（金、銀牌從缺）及最高分榮譽獎，他表示，個人因參賽作息繁忙，閒暇時非常嚮往鄉下緩慢步調的生活，因此特別用巧克力創造出他嚮往的鄉村田園風情，作品呈現小木屋、鴿子、菜籃推車、植物蔬菜等鄉村田園景緻，希望透過作品能帶給鑑賞者一種放慢生活步調，放鬆、體驗人生的感受。

李哲瑋獲得巧克力工藝賽銅牌（金、銀牌從缺）及最高分榮譽獎。(照片/中臺科技大學提供)

另一位拉糖高手柯喬昕則獲得拉糖工藝賽銅牌，她說，因為小時候看過一部講述夏威夷熱帶風情的電影，電影中色彩鮮明的風格一直烙印在她心中，因此，這次參賽特別以熱帶風情為主題進行拉糖創作，希望可以透過作品打造屬於自己的熱帶風情。

柯喬昕獲得拉糖工藝賽銅牌。(照片/中臺科技大學提供)

2022 TCAC讓參賽者在國際水準的評點下提昇作品高度與視野，並藉此建立台灣評審國際賽事的競爭力，因為在世界廚師聯合會認可的評委指導下進行比賽，所有參賽者均可藉此獲得豐富知識、精進個人技術。同時，臺灣專業廚師成員和世界廚師聯合會認可的評委共同參與評比，除可藉此支持國內及國際之餐飲相關成就與表現，亦可共同攜手推動及建立新規範。

中臺科大食科系副主任郭炯村表示，這次參賽除肯定獲獎選手的優異表現外，亦對未能獲獎選手深感可惜，期勉學生們能「百尺竿頭更進一步」，持續開發個人潛能並發揮創意，讓世界都能看到台灣食品科技的創新及餐飲教育的精彩。