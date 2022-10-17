弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系大二、大三7位學生，組隊參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，在數位科藝系列「賽事實況轉播」獲得全國組冠軍，每位參賽學生發揮平時所學，分別在導播、攝影、視訊、音控、直播IT等職位上，和主播、賽評展現絕佳默契，他們十足的努力也打動了其他學生家長，從開始的不被看好到後來的全心力挺，最終甚至還會主動幫忙他們轉發比賽訊息。

多遊系系主任黃建基表示，該比賽從6月起在線上開始初賽，經過激烈激戰，選出決賽隊伍再進行比賽，經歷4個月，系上日間部、進修部大二、大三的同學跨年級組隊，每個禮拜在學校專業電競館至少花2天練習，經過長時間磨合培養默契，擊敗各地好手，在電競後勤製播的賽事實況轉播奪冠，證明學生不僅在電競賽很厲害，在後勤製播團隊上也可圈可點。

擔任導播的大三學生白博仲說，平時和團隊每個禮拜花兩天練習，模擬正式比賽的賽況，每次練習4場比賽，每場練習後回看錄影畫面進行檢討，把之前犯下的錯誤加以改正。這次比賽，主辦單位考驗大家的臨場反應，在送比賽訊號時，故意送黑畫面，還好平時大家有演練到這個狀況，當下臨危不亂馬上切換畫面，讓比賽轉播順利流暢，很開心轉播技術獲得肯定。

每位同學為了心中的目標，每天都勤奮練習。(照片/弘光科技大學提供)

「母親一度反對我接觸遊戲，後來看到我的成就，覺得很開心，不斷為我加油。」擔任主播暱稱「夜崽」的大三學生鄒云瀚說，原本念他校傳播藝術系，因為想要發展電競主播長才，大二下學期轉學到弘光科大多遊系就讀，每次播報時會事先跟家人預告，父母雖然聽不懂遊戲內容，但是聽到他的聲音，看到他的播報表現，不但給予支持，還會在臉書上分享賽事訊息。

鄒云瀚指出，為了提升播報能力，平時透過跟朋友討論，了解不同電競賽事、不同隊伍的比賽打法，也花時間了解遊戲內容，每天花費至少一小時練習，觀摩別人如何播報，自己再試著播報一次，練習時會錄音後再回放來聽，如果有咬字不清、講錯的地方，記下來自我提醒不能再犯，藉此訓練口條。比賽前和擔任賽評的同學沙盤推演過很多次，使得比賽順利進行，比賽可以奪冠，證明自己的努力開花結果。

擔任賽評、暱稱「lnchi」的大三學生宋英齊說，以前是電競選手，參賽壓力相當大，為了培養另一項專業，想轉型後勤當賽評。自己擅長的遊戲是英雄聯盟，對這次比賽遊戲傳說對決不熟，因此，事先做很多筆記功課，背遊戲中角色的名字、特色、技能，才能在比賽時與主播有足夠默契，侃侃而談，能夠奪冠非常高興。

影棚錄影畫面。(照片/弘光科技大學提供)

不過，宋英齊透露，以前當選手專注在比賽的關係導致他不太會講話，每次受訪皆會發抖，為克服這點，就多看其他賽評影片，也多做功課，勤做筆記補充遊戲觀念，每次上場當賽評前告訴自己：「如果失敗可能會失去機會！」花更多時間彌補不足的地方，才能愈來愈有自信，口條也愈來愈好。

擔任攝影的大二學生林聖凱與音控的大二學生廖俊翔說，他們以平常心比賽，靠著平時轉播實戰經驗及勤練習養成的團隊默契，即使遇到黑畫面的情境題，也能順利播報。廖俊翔透露，他高中時原本是電競選手，也打出成績，想要學更多電競周邊專長，轉而投入電競後勤團隊，讓自己多一項打電競以外的專業技能。

負責視訊字卡的大二學生謝柏崧則說，平時在經營遊戲直播，想要嘗試學習不同領域的東西，進入後勤製播團隊，一開始在學習字卡軟體時以為很簡單，但是愈練愈覺得只學到皮毛，加緊練習。另外負責直播訊號的大二學生劉宗翰指出，他負責監控畫面、把導播的訊號播送出去，平時和團隊練習溝通，再加上參與電競嘉年華、弘光盃電競賽累積實務經驗，更能臨危不亂，「我覺得弘光團隊真的很厲害。」

黃建基強調，弘光科大多遊系培育動漫、遊戲及電競產業人才不遺餘力，未來還會持續參加各種賽事，希望能夠持續保持好成績，也歡迎喜愛電競的朋友，在10月21至23日來弘光科大參加「2022臺中電競嘉年華」，賽事轉播也是由冠軍電競轉播團隊執行。