傳統汽車引擎及動力以燃油機為主，未來汽車將逐漸邁向電動車時代，而技高汽車科課程更要與時俱進，結合產業共同培養未來電動車人才。為促進電動汽車教學研究與技職學校共同培育電動汽車保養維修人才，新北高工攜手裕信汽車於日前簽訂MOU，積極投入未來產業人才培育，裕隆日產暨裕信汽車並捐贈價值百萬NISSAN LEAF電動車，深耕技職培育汽車產業頂尖人才。

新北市教育局為感謝裕隆日產及裕信汽車捐贈NISSAN LEAF電動車輛支持技職教育，由副局長劉明超至現場見證雙方捐贈及簽約儀式，並代表教育局表達感謝。

裕信汽車總經理許文鏘(左)與新北高工校長林清南(右)雙方簽署產學合作備忘錄。(照片/新北市教育局提供)

裕信汽車是NISSAN品牌北區銷售服務通路的領航者，其服務據點涵蓋新北市及基隆市，充分提供新北市技術型高中汽車科畢業學生的就業機會。而因應2050淨零排放目標，未來電動車修護相關技能需求也將日趨提高，裕信汽車與新北高工產學合作，為國內企業首創，除了捐贈電動汽車作為教學實習設備，雙方規劃更進一步的合作項目包含提供學生職場參觀體驗、校外實習、企業經營理念專題講座、校園人才招募及提供技術講師協助教師專業研習與增能等，全力協助技職教育培養電動汽車專業人才。

裕隆日產暨裕信汽車贈與新北高工NISSAN LEAF電動車，學校師生歡喜迎車大合照。(照片/新北市教育局提供)

裕信汽車總經理許文鏘表示，未來與學校的產學合作會更加深入，提供軟、硬體資源全數到位，讓技職學生在校期間就能學習到業界新技術，減少學用落差，落實產學無縫接軌。

新北高工校長林清南表示，產學合作共同培育技職專業人才，有助產業提升與發展，感謝裕信汽車對於技職教育鼎力支持，特別是與學生有關的職場體驗、校外實習等都給予最大資源協助。

汽車科主任楊國榮表示，學校教學資源豐富並大量導入產業最新設備與技術，歷屆學生在全國工業類科技藝競賽汽車修護職種中是金手獎常勝軍，更連續兩年勇奪冠軍二連霸，專業力及就業力銜接領先全國的成果，可說是產學合作成效的最佳驗證，也因此每年吸引大量對汽車產業有濃厚興趣的國中學生報考，適性就讀的學生非常熱衷於專業技術的學習及汽車產業未來發展，對這次教學設備增添NISSAN LEAF電動車都感到興奮與期待。

汽車科學生對當天收到捐贈的電動汽車，迫不及待爭相對全車各部位開始進行探索。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，鑒於全球淨零排放浪潮，新北技職率先引入永續環境精神，透過產官學合作促進技職學校的教學研究及教育訓練，是極具意義的事，新北市技職教育將會持續透過產官學合作交流等方式，從工業、商業、家事、海事、藝術及醫護等技職領域導入更多淨零排放概念，培育更多具備未來性及永續力的專業人才，掌握世界潮流，為國家的產業及環境保護盡最大的心力。